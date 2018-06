La Seguridad Social podrá nutrirse de ingresos voluntarios de los cotizantes que mejorarían su pensión futura

Os quieren hacer tongo esto es peor que el timo del toco-mocho.



Futuros pensionistas no piquéis, es un engaño, no os pueden garantizar vuestras pensiones (vuestro esfuerzo podría ir a colectivos parasitarios que ni han cotizado ni cotizan ni tienen intención de cotizar).



Con 50 años cotizados por mucho más de la máxima (topada por ZP) aunque cobre la pensión máxima hasta los 100 años me están timando, no recupero lo que he aportado y encima pierdo dinero porque los precios suben y mi pensión más que está congelada y cobro menos que lo que me correspondería por mis cotizaciones.



En mi pueblo había unos cuantos jetas que no pagaban "los cupones" (seguridad social) porque no les daba la gana, se lo gastaban en lupanares y vino, a esos les ha quedado una no-contributiva muy parecida a la que les ha quedado a los que pagaban religiosamente.



Para que sea más justo hay que pasar del actual sistema de reparto en el que se le quita al que aporta mucho y se le da a quien no ha aportado nada a un modelo de CAPITALIZACIÓN



Encima a los jetas les suben la pensión incluso más que a los cotizantes que NOS LO HEMOS GANADO.



No hay derecho.



La pensión para quien haya cotizado nada de subvenciones ni no contributivas ni hos.tias.



Cada cual que reciba según ha aportado.



Para los pseudo-economistas de barra de bar que dicen que los pensionistas cobramos mucho.



-Muchos tenemos "topada" la pensión por ZP es decir hemos cotizado durante muchos años por una base más alta de lo que recibimos porque este individuo se le ocurrió poner un tope máximo.



-El cálculo debe hacerse con equivalencias es decir no vale lo mismo 5 ptas de 1970 que hoy en día debido a la inflacción.



1 millón de pesetas (6000€) en 1970 equivaldrían a más de 33 millones de ptas hoy, o sea, unos 200.000€



En 1970 comprabas un piso normal por menos de 300.000 ptas (1800€),o un piso grande de 150 m2 en el centro de Madrid por 2,5 millones de ptas (15000€) hoy en día esos mismos pisos pueden costar incluso 100 veces más.



El dinero de nuestras cotizaciones también se deben contar de esa manera yo hago cuentas de lo que he aportado y de lo que tengo de pensión y la conclusión es que me han timado.