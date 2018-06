El PP se plantea anular parte de los Presupuestos que prometió al PNV

Claro, aquí todo lo que hace el PP está mal, pero vamos a ver, no es más indignante que "el presidente por accidente", deje unos presupuestos que los ha votado 'NO' ¡¡¡¡¡¡¡¡, es más incoherente lo del PP, es que me parto el ojete con los rojeras...............



Amigo PNV, quien a hierro mata a hierro muere, o crees que te puedes cambiar de bando y seguir como si nada......hace una semana le diste el apoyo a Rajoy ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡



Podrá no gustar Rajoy, se merece haber perdido el poder, pero a costa de que Pedrito ¡¡¡¡¡ a costa de que ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ los socialistas han demostrado una vez más lo que son............eso si ahora, ya veréis como la Sexta, Cuatro...etc, se dedican a otra cosa y no a la política, y veras a Pablenin como no arenga a los jubilados a salir a la calle.......y a los......y a los......... ahora os coméis con patatas los problemas......