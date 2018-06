330 43

Olivas, moral santín y sánchez barcoj comparecen esta semana en la comisión de investigación de la crisis financiera

3/06/2018 - 17:18

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

La Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera continuará esta semana su calendario de comparecencias con dos sesiones, el martes y el miércoles, en las que destacan antiguos responsables de Bankia como Olivas, Moral Santín y Sánchez Barcoj.

En la primera sesión, que está prevista para el martes, comparecerá José Luis Olivas, quien fue vicepresidente de Bankia, presidente de Bancaja hasta 2011 y presidente del Banco de Valencia.

También el martes, pasará por esta comisión presidida por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, el inspector del Banco de España, Antonio Busquets.

Ya el miércoles, el primero en comparecer será José Antonio Moral Santín, vicepresidente de Caja Madrid entre 1995 y 2012, miembro del Consejo de Administración de Bankia entre 2011 y 2012 y ex secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) en Madrid.

A continuación, dará su visión sobre el objeto de la comisión Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director financiero de Caja Madrid y Bankia, y cerrará la sesión Carlos Vela, ex responsable de Empresas de Caja Madrid y de Corporación Industrial y ex consejero delegado de Martinsa-Fadesa.

(SERVIMEDIA)

03-JUN-18

JBM/man

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias