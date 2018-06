330 43

La comisión del Congreso sobre la crisis empieza a investigar el 'caso Bankia' la próxima semana

3/06/2018 - 13:34

La comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro comienza a partir de este martes sus pesquisas sobre la salida a Bolsa de Bankia y su posterior rescate por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

En concreto, ese día está prevista la comparecencia del que fuera vicepresidente de BANKIA (BKIA.MC ) José Luis Olivas, quien también fue presidente de Bancaja y de la Generalitat Valenciana, así como la de Antonio Busquets, inspector del Banco de España.

Busquets es uno de los peritos judiciales del Banco de España, que, junto con Víctor Sánchez Noguera, aseguraron en sus informes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que la salida a Bolsa fue fraudulenta por no reflejar en su estado financiero la imagen fiel de las cuentas.

CONSEJO DE CAJA MADRID, DELOITTE Y KPMG

Al día siguiente, el miércoles 6 de junio, la comisión recibirá a tres comparecientes: el exvicepresidente de Caja Madrid y exmiembro del Consejo de Administración de Bankia José Antonio Moral Santín, el ex director financiero de Caja Madrid y Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj y el ex responsable de Empresas de Caja Madrid y ex consejero delegado de Martinsa Fadesa Carlos Vela García, condenados todos ellos por el caso de las tarjetas 'black' en Caja Madrid.

A las cinco comparecencias de esta semana se les sumará otras tres comparecencias en las dos semanas siguientes. En primer lugar, acudirán a la comisión dos máximos responsables de empresas auditorias, que también están llamadas a explicar ante la comisión el papel de este sector en la crisis financiera. Así, el martes 12 de junio comparecerán el presidente de Deloitte España, Fernando Ruiz, y el expresidente de KPMG John Scott.

GOIRIGOLZARRI, EL DÍA 19 DE JUNIO

Siete días más tarde, el martes 19 de junio, será el turno del actual consejero delegado de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que entró a dirigir la entidad en mayo de 2012, tras la salida del exministro y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato.

Precisamente, Rato cuestionó, durante su comparecencia ante la comisión de investigación el pasado mes de enero, la necesidad del rescate pedido por el propio Goirigolzarri, 19.000 millones de euros, días después de entrar en Bankia. "Nunca consideré que fueran necesarios para sanear. Para tener el banco más capitalizado de España, eso ya es otra cuestión", ha dicho.

El predecesor llegó a asegurar que el Banco de España fue "excluido" de esta operación, que no supervisó, un extremo rechazado posteriormente por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, que aseguró que el supervisor aconsejó una intervención pública cuya cifra definitiva fue determinada por el programa de rescate de la Comisión Europea.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias