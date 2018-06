Sánchez asume el cargo de presidente en plena bonanza económica pero con la deuda y el paro por las nubes

Parece que la historia se repite y hoy ha llegado al poder el Sr. Sanchez dejando a propios y extraños con la boca abierta, se parece un poco a cuando salió presidente Zapatero y todo indicaba que no sería así.



También el personaje se ve capaz de arreglar cualquier asunto con dialogo, y uno se pregunta, cuando tratamos un tema con otros y en lo básico estamos de acuerdo, los flecos es muy probable que los cerremos, pero cuando se trata de aspectos fundamentales y con criterios totalmente opuestos, a que acuerdo se puede llegar?, y da la casualidad que la mayoría de los que le han apoyado tienen tesis particulares muy difíciles de ensamblar a los criterios generales establecidos en la Constitución, y no se trata de ir dando vueltas diciendo que eso es cuestión de encajarlo, volviendo a aquello de aprobaré todo lo que se ustedes aprueben en su parlamento autonómico o cosas por el estilo, por que al final será otro nuevo agravio a añadir a los ya esgrimidos.



En cuanto a lo económico, si seguimos con los paralelismos y coloca a una ministra del tipo de Elena Salgado, la cuadratura del círculo será posible, cosa que no nos vendrá de nuevo viendo lo que hemos visto en su tramitación durante el periodo anterior.



Así que si el país aguanta, cuando todo esté hecho unos zorros, seguramente no mucho mejor ni mucho peor que estaría con el PP, el tiempo habrá redimido a Mariano y su partido, y nosotros, olvidadizos, los añoraremos y dotaremos de un aura de lo que nunca fueron, y así, poco a poco, al país acabará por no reconocerlo ni la madre que lo parió, ya lo dijo…….., para deleite de aquellos que no saben que su actual bienestar radica en el conjunto.