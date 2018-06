¿Qué pasa tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa? Los próximos pasos a seguir

no da para mucho

La mini-legislatura de sánchez no va a dar para mucho. Seria importante que siguiendo el hilo conductor de la moción de censura se aprovase alguna ley histórica en la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal. Sólo con eso ya habrá sido rentable su paso por moncloa. Esperemos que no intenten correr mucho y no precipiten al país en ningún error.