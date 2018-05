330 43

Torra pide ayuda al empresariado para abrir un diálogo con el Gobierno

31/05/2018 - 19:02

Ve "valiente" la propuesta del Círculo para mejorar el autogobierno sin independencia

SITGES (BARCELONA), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha tendido la mano este jueves al Gobierno central, sea el que sea, para un diálogo bilateral entre Govern y Estado sin "imposiciones" de ningún lado, y ha pedido ayuda al empresariado catalán para lograr este objetivo.

En su discurso inaugural de la Reunión del Círculo de Economía, ha pedido a las asistentes que colaboren: "Ayuden a abrir el diálogo", y está dispuesto a escuchar y analizar la propuesta de mejora de autogobierno que ha hecho el Círculo, aunque rechace la independencia.

La propuesta del Círculo aboga por consensuar desde Cataluña un nuevo Estatut con rango de norma constitucional y, pese a que rechaza la vía independentista, el presidente ha dicho que es "valiente e interesante", por lo que merece todo su respeto y atención.

"Agradezco la voluntad de construir y de ser propositivos. Debatamos de todo", ha concluido Torra, pero a la vez les ha exigido: que la planteen también al Gobierno central para ver si reciben una respuesta positiva o un portazo como el que, a su juicio, ha recibido la Generalitat siempre que ha propuesto algo.

Ha repasado todas las ofertas del Govern en los últimos años pero rechazadas: el Estatut --fue recortado por el TC--, el pacto fiscal y el referéndum pactado, y ha llegado a la conclusión de que todas han sido "menospreciadas".

"Les ruego que hagan su propuesta si viene --a la Reunión del Círculo-- algún representante del Estado; al presidente del Gobierno o a la persona que venga. Nosotros estamos dispuestos a hablar de todo pero pedimos al Estado que diga de qué está dispuesto a hablar", ha zanjado.

Torra diagnostica una falta de inversión del Estado en Cataluña, y ha advertido a los empresarios de que esto también les perjudica a ellos y a sus negocios, ya que afecta a cuestiones como la calidad de las infraestructuras y el precio de la energía.

Les ha prometido que el proyecto independentista también es para las empresas porque es el de una "república moderna, flexible y ágil al servicio del bienestar, el dinamismo económico y el buen reparto de la riqueza", que favorezca la formación de los trabajadores, los acuerdos comerciales, la estabilidad y las infraestructuras.

POLÍTICA, NO JUDICIALIZACIÓN

Ha acusado al Gobierno central de no aceptar el diálogo hasta la fecha, y ha lamentado la situación de los presos soberanistas: "¿Quién se puede esperar estabilidad cuando personas pacíficas y honestas están encarceladas por haber puesto urnas?".

Y ha exigido al Estado que aborde el conflicto en Cataluña desde una óptica política, no desde la judicialización, ya que considera que es la única garantía para un pacto: "Devolvamos la política a la política. Basta de judicializar la política".

"JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES"

Torra ha relatado que, en su etapa como directivo de la compañía suiza Winterthur, protagonizó en el mismo hotel de Sitges donde se celebra la reunión del Círculo una negociación para adquirir dos compañías, y de aquellos días de 1996 salió un lema que aún recuerda y que fue "Juntos somos más fuertes".

Ha asegurado que, pese a que es independentista y no renuncia a eso, su objetivo es que soberanistas y no soberanistas trabajen juntos a la hora de hacer propuestas para Cataluña, y ha recuperado el lema de aquella cita empresarial: "Ha llegado el momento de trabajar juntos, porque juntos somos más fuertes".

Pese a abogar por esta unidad entre partidarios y detractores de la independencia, ha dicho que cualquier propuesta que se ponga encima de la mesa deben validarla los catalanes en las urnas, porque "decidir juntos" también debe ser una premisa clave en la política catalana.

SIN PREGUNTAS

Torra ha declinado aceptar preguntas de los asistentes al acto, pese a que en las anteriores ediciones sí las aceptaban tanto el presidente de la Generalitat que acudía a la cita como el resto de políticos invitados, entre ellos, el presidente del Gobierno.

Fuentes de la organización consultadas por Europa Press han explicado que Torra ya avisó de que no aceptaría preguntas cuando cerró su participación, y alegó que no respondería porque aún no tiene Govern ni programa ni consellers formales, ya que están pendientes de tomar posesión del cargo.

