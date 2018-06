770 420

EEUU confirma los nuevos aranceles para Europa, México y Canadá en acero y aluminio

Las nuevas tasas serán del 25% para el acero y del 10% para el aluminio

El Departamento de Comercio estadounidense anunció la suspensión de la exención a la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio de la Unión Europea (UE), Canadá y México, en una decisión que dispara las tensiones comerciales. De hecho, la Unión Europea ya ha interpuesto una denuncia ante la OMC y ha anunciado que corresponderá con aranceles a productos estadounidenses. Por su parte, el Gobierno canadiense impondrá aranceles contra productos estadounidenses por valor de 5.100 millones de dólares.

Para los estados de la Unión Europea supondrá impacto de 6.400 millones de euros con las nuevas tasas. Una cifra que Bruselas contrarrestará gravando la importación de una lista de productos estadounidenses por valor de 6.400 millones de euros.

"Hemos decidido no extender la exención para la UE, Canadá y México, por lo que estarán sujetos a los aranceles del 25% y 10%" en el acero y el aluminio, indicó Wilbur Ross, secretario de Comercio de EE.UU., poco antes de cumplirse el plazo para tomar una decisión al respecto.

El nuevo arancel del 25% para el acero y del 10% para el aluminio fue anunciado por la Casa Blanca en marzo pasado, pero había aplazado su aplicación en determinados países hasta ver si las naciones afectadas ofrecían algún tipo de concesión compensatoria.

The Wall Street Journal había avanzado la noticia. La Unión Europea (UE) estaba en negociaciones con EEUU y tenía como plazo este viernes, pero no se ha llegado a un acuerdo y el jueves se dará a conocer la extensión de las medidas arancelarias a los países europeos.

Parte de los contactos entre EEUE y la UE se llevaron a cabo en París, con motivo de la reunión que celebra allí la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, dijo hoy en París que en caso de que finalmente Washington aplique esos nuevos aranceles al acero y el aluminio de la UE ello no debe impedir que sigan las negociaciones para llegar a un arreglo en este tema.

La UE había amenazado con aplicar sus propios nuevos aranceles a determinadas importaciones de Estados Unidos, como las motocicletas, en caso de que la Casa Blanca decida finalmente aplicar las nuevas tarifas para el acero y el aluminio europeos.

"China no ha usado esto como una excusa para no negociar (en referencia a los gravámenes)... solo la UE está insistiendo en que no podemos negociar si hay aranceles", criticó el secretario de comercio estadounidense desde la capital gala horas antes de reunirse con la comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström. Un encuentro donde no pareció haber consenso alguno según pudo deducirse del comunicado emitido posteriormente. "Afortunadamente podríamos tener una agenda positiva con nuestros pares estadounidenses sin aranceles ni cuotas. Sin embargo, siendo realistas, no creemos que podamos esperar eso", sentenció la alta funcionaria europea.

Los Estados miembros se juegan hasta unos 6.050 millones de euros con los aranceles sobre las importaciones al acero y al aluminio, según los datos que baraja la Comisión Europea. Una cifra que Bruselas contrarrestará gravando la importación de una lista de productos estadounidenses por valor de 6.400 millones de euros.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado que "Estados Unidos no nos deja más remedio que proceder con un caso de solución de diferencias en la OMC y con la imposición de derechos adicionales sobre una serie de importaciones procedentes de los Estados Unidos".

