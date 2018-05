Hacienda apuesta por penalizar el absentismo injustificado de los funcionarios

La secretaria de Estado de Hacienda, Elena Collado, ha defendido un sistema que penalice a los funcionarios "incumplidores" desde el primer día, al tiempo que reconoce que quienes padezcan una incapacidad temporal deben tener derecho al 100% de su retribución.

"Mi opinión personal es que debemos de ir a un sistema que penalice a los incumplidores desde el primer día, un sistema de bajas desde el día uno, pero creo firmemente que debemos devolver el 100% de retribuciones a los empleados que, por desgracia, están enfermos", ha aseverado Collado en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado.

Asimismo, Collado ha anunciado que ha trasladado su preocupación a los sindicatos por este asunto y que a partir del lunes comenzarán las negociaciones para tratar el absentismo en la Administración.

Unificación de criterios

Hace unas semanas, Hacienda ya había anunciado que quiere unificar los criterios para medir el absentismo laboral entre los funcionarios de las distintas Comunidades Autónomas. Fuentes del Ministerio explican que una de las principales dificultades a la hora de abordar la Incapacidad Temporal (IT) entre los empleados públicos es que hay distintas metodologías para medir su impacto y dimensión. "Tenemos que poner en común criterios para medir de forma idéntica el absentismo" no solo entre distintas Administraciones, sino entre las comunidades autónomas, algo que no se hacía ahora, explican esas mismas fuentes.

El acuerdo firmado con los sindicatos para la creación de empleo neto y las mejoras retributivas de los funcionarios contempla, entre otras medidas enmarcadas en el diálogo social, la creación de una comisión para el seguimiento y control del absentismo. Aunque desde Hacienda remarcan que se trata de un problema "residual", también admiten que el absentismo ha vuelto a repuntar desde que se inició la recuperación económica.

El plan de Hacienda es avanzar hacia un sistema de porcentajes que, además, será público y accesible para todos los ciudadanos, de forma que pueda verse qué ocurre con el absentismo y por qué es más elevado en unas regiones que en otras. "Queremos poner cuanto antes una fecha para que esos datos sean públicos a través del Portal de Transparencia del Gobierno".

Oferta de empleo público

En cuanto a los funcionarios locales con habilitación nacional y en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Mixto, Jordi Navarrete, la secretaria de Estado ha anunciado que habrá una oferta de empleo público que cubrirá el 30% de los puestos que están actualmente ocupados de forma interina.

Por otro lado, ha anunciado que el plan contra el acoso sexual en las Administraciones Públicas se incluirá en el Plan Anual normativo de la Secretaría de Estado, después de que los portavoces de la oposición le hayan reprochado el retraso en su aprobación.

"Es importante que se aplique y que sea visible", ha declarado.

