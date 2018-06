330 43

Economía.- La negociación de homologación de condiciones de Santander y Popular amenaza con finalizar sin acuerdo

UGT rechaza modificación de horarios y continúa a la espera de que el banco 'mueva ficha'

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La mesa de negociación de la homologación de las condiciones laborales de los trabajadores de SANTANDER (SAN.MC )y POPULAR (POP.MC )en el marco de su fusión amenaza con finalizar sin ningún acuerdo, ya que la entidad se mantiene, por el momento, en su propuesta de modificación del horario de trabajo de los gestores comerciales que trabajan en las oficinas 'Smart red', que los sindicatos rechazan, según han informado a Europa Press fuentes de UGT.

En la última reunión que mantuvieron la dirección de Santander con las organizaciones sindicales el pasado 18 de mayo, los integrantes de la mesa de negociación se dieron de plazo hasta este miércoles para que la entidad realizase "algún movimiento" que permitiese avanzar en el acuerdo de homologación.

Santander propuso inicialmente, entre otras iniciativas, una modificación del horario de trabajo de los gestores comerciales que trabajan en las oficinas 'Smart red', un tipo de sucursal que incorpora centros de atención y asesoramiento al cliente. El periodo de adaptación para estos nuevos horarios sería hasta enero de 2019.

Según explica UGT, el banco plantea que un número concreto de trabajadores de determinadas sucursales trabajen cuatro tardes a la semana sin que tenga lugar ninguna apertura de sucursales, una opción que el sindicato considera "inviable".

Fuentes de UGT han apuntado que la negociación está supeditada a que se alcance un consenso sobre este cambio de horario y que, por el momento, el banco no ha realizado ningún movimiento en este sentido.

Desde el sindicato se encuentran a la espera de que la dirección de la entidad vuelva a convocar la mesa para hacer alguna propuesta que permita avanzar en la negociación o, en su defecto, darla por cerrada. "Estamos viendo si hay algún tipo de movimiento que nos pudiera permitir avanzar, que parece que no, porque han pasado diez días y no hay nada. Entendemos que son ellos los que tienen que 'mover ficha' y a día de hoy se mantienen en la línea de las cuatro tardes, por parte de UGT no va a haber acuerdo", han explicado a Europa Press.

Aunque todavía no hay nada cerrado, ya que UGT "está abierto a seguir hablando" si la entidad flexibiliza su postura, el sindicato continua sin recibir noticias por parte de Santander, a pesar de haber vencido el plazo para encontrar un acuerdo que garantice las mejores condiciones para toda la actual plantilla del banco, que suma unos 35.000 trabajadores.

