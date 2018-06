330 43

Energía afirma que la política energética deseable es aquella que permite alcanzar objetivos al menor coste

30/05/2018 - 19:28

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido que la política energética "deseable" es aquella consistente en alcanzar los objetivos "a un coste más reducido".

En comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado para informar sobre el proyecto presupuestario de 2018, Navia consideró que es "mejor" hacer 8.000 megavatios (MW) de renovables "sin pasar por el presupuesto o la factura del consumidor que tener que poner 8.000 millones de euros para renovables".

"Lo primero es ambición efectiva y lo segundo es un gasto que podríamos quizás habernos ahorrado. No vamos a demostrar la ambición a base de gastar dinero, sino de cumplir con objetivos", añadió al respecto.

A este respecto, Navia indicó que el verdadero grado de ambición con el desarrollo de las renovables debe ser "el que es ejecutable, y para ello se tiene que hacer con la mayor eficiencia de los recursos". "Si cumplimos a base de meter costes adicionales, ni funcionará con la ciudadanía ni podremos ser ambiciosos", advirtió.

Así, defendió la implicación del Gobierno con las energías renovables, después de que se hayan subastado 8.000 MW el año pasado, algo que "ni un solo país en Europa" ha hecho, y que, a pesar de las dudas que existían, se está "en situación de cubrir su ejecución".

El secretario de Estado de Energía también recordó que se están pagando con cargo al sistema eléctrico al menos 7.000 millones de euros, que se podrían ampliar hasta unos 10.000 millones de euros, por el modo en que se llevó en el pasado la incorporación de las renovables.

"La postura del Gobierno es que hay que ser tecnológicamente neutral. No tiene sentido decir que unas políticas medioambientales se pueden pagar y otras no simplemente porque unas llevan el apellido del carbón y otras de renovables", dijo.

"NO REPETIR LA JUGADA DE SOBREINVERSIONES" EN MOVILIDAD.

En lo que se refiere a movilidad eficiente, el secretario de Estado de Energía consideró que la partida de 50 millones de euros consignada en los Presupuestos refleja "la línea a seguir" para el desarrollo de infraestructuras de recarga eléctrica.

No obstante, advirtió que en este apartado la Comisión de Expertos ya aconseja en su informe "no repetir la jugada de hacer sobreinversiones cuando la tecnología no esta madura".

Además, recordó el real decreto en tramitación, que el Gobierno prevé aprobar "en breve", para modificar las condiciones del gestor de carga de vehículos eléctricos. "Espero que estas medidas, en las que hay un consenso amplio, se puedan abordar en sede parlamentaria", añadió.

Navia presentó en el Senado una partida para Energía en los PGE para 2018 de 4.542 millones de euros, lo que representa un 7,44% más que en 2017.

El secretario de Estado indicó que este incremento en el área de energía responde fundamentalmente a una partida de 300 millones de euros para el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables.

Asimismo, destacó la partida de 359 millones de euros con que contará en este ejercicio el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras.

