Hacienda rechaza la oferta de Cristiano Ronaldo por fraude fiscal: la Agencia Tributaria le reclama 28 millones

Ronaldo habría ofrecido el pago de la mitad: 14 millones de euros

Le investigan por un presunto fraude de 14,7 millones entre 2011 y 2014

La situación de Cristiano Ronaldo con Hacienda se complica. Según informa AS, la Agencia Tributaria ha rechazado la última oferta del jugador: 14 millones y declararse culpable de los cuatro delitos fiscales de los que se le acusa. El ministerio público le recuerda que debe asumir el total del fraude, 14,7 millones de euros, más las multas, costas e intereses: cerca de 28 millones de euros en total.

Así las cosas, Ronaldo mantiene abierto el proceso con Hacienda por haber defraudado, supuestamente, 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014. ¿Qué pasaría si no paga? Lo podría hacer antes del 15 de junio, de lo contrario tras el Mundial afrontaría un juicio por vía penal por fraude fiscal. El jugador se arriesgaría a una petición de no menos de ocho años de prisión, aunque no pisaría la cárcel por no tener antecedentes penales.

La prensa deportiva asegura que el jugador pretende que el Real Madrid le cubra como prima de renovación la cantidad que le reclama Hacienda. Sin embargo, el club ya le habría hecho saber que no lo haría por dos razones: por principio ético y para no dar un ejemplo equivocado a los que pudieran venir detrás.

Rentas por derechos de imagen

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón investiga a Ronaldo por un presunto delito contra la Hacienda Pública, ante la posible existencia de una infracción penal prevista y penada en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal.

La Fiscalía, en su denuncia, subraya que el denunciado se ha aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen algo que supone un incumplimiento "voluntario" y "consciente" de sus obligaciones fiscales en España.

