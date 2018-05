770 420

La Policía detiene durante dos horas al mayor opositor británico de Putin

El empresario británico Bill Browder, un destacado crítico del Kremlin, fue detenido y después puesto en libertad el miércoles por la Policía Nacional en Madrid después de que una orden de arresto de Interpol, que según él procedía de Rusia, resultara no estar vigente, dijo una fuente policial.

Consejero del fondo de inversión Hermitage Capital Management, Browder, un ciudadano británico, lideró una campaña para exponer casos de corrupción y pedir responsabilidades a altos cargos rusos a los que culpa de la muerte en 2009 de Sergei Magnitsky, a quien empleó como abogado.

Un tribunal ruso condenó a Browder en diciembre a nueve años de prisión en ausencia después de declararlo culpable de delitos entre los que se incluyen la evasión fiscal.

Browder dijo en su cuenta de Twitter que el secretario general de la Interpol había aconsejado a la policía española que no obedeciera a una petición para localizar y arrestar de forma provisional a alguien pendiente de extradición.

"Esta es la sexta vez en la que Rusia ha abusado de Interpol en mi caso", dijo en su cuenta de Twitter, tras su puesta en libertad en una comisaría madrileña.

Una fuente policial no pudo confirmar que la orden de arresto procedía de Rusia o por qué ya no estaba vigente. El Kremlin no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Activista contra Putin

Browder dijo que estaba en Madrid para declarar ante el fiscal José Grinda, que instruye investigaciones sobre el crimen organizado, sobre la cantidad de dinero llegado a España procedente del caso Magnitsky.

Magnitsky fue arrestado en 2008 poco después de denunciar que autoridades rusas estaban implicadas en un caso de fraude fiscal a gran escala. Su muerte casi un año después mientras aguardaba juicio causó la indignación internacional.

Browder ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de llevar a cabo una vendetta personal por sus esfuerzos de conseguir que otros países impongan sanciones contra ciudadanos rusos por el caso Magnitsky.

El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, dijo el miércoles que había hablado con Browder y que estaba satisfecho por su liberación.

"Moscú debería concentrarse en llevar a la justicia a aquellos responsables del asesinato de Magnitsky", dijo Johnson en un tuit.

