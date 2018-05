330 43

Economía/Macro.- Montoro ve "enternecedor" que el PSOE se preocupe por un posible desvío del déficit

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha calificado como "enternecedor" que el PSOE muestre su preocupación por una posible desviación del déficit público en 2018: "No sé cómo decirlo... ¿Será enternecedor?", se ha preguntado irónicamente en el Pleno del Congreso.

Así, el ministro ha recordado que esta misma semana se ha conocido que el déficit del Estado se contrajo hasta abril un 22,2% respecto al mismo período en 2017, algo que ha atribuido "a la evolución de la economía y a la recaudación que procede de esa evolución".

"Gracias a la política que tanto les gusta a ustedes, a la izquierda, a la austeridad, la moderación", ha ironizado Montoro, en respuesta a las preguntas de la portavoz fiscal del PSOE en el Congreso, Patricia Blanquer, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.

ESPAÑA, UNICO PAIS EN DEFICIT EXCESIVO

Sin embargo, Blanquer ha afeado al ministro que ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ni la Comisión Europea creen que el país vaya a cuadrar las cuentas en el nivel comprometido con Bruselas, siendo ahora mismo el único país que se encuentra en procedimiento de déficit excesivo (más del 3%), cuando en 2011 había 24 de 27 estados miembros en esta situación y "España no era un caso aislado".

Además, ha criticado que la reducción del déficit se hiciera a través de "recortes indiscriminados sin importar no atender a las necesidades sociales", y ha explicado que el Gobierno no haya podido "cuadrar las cuentas por su política irresponsable y partidista". "Con sus antecedentes, la moción de censura es la solución y no el problema", ha apostillado Blanquer.

UNA MOCION CONTRA EL CRECIMIENTO, DICE MONTORO

En su contrarréplica, Montoro ha recordado a la diputada socialista que en 2009 este déficit que cerró 2017 en el 3,1% alcanzaba el 11% del PIB, por lo que ha devuelto la pregunta a Blanquer sobre la credibilidad del entonces Gobierno.

"Es que me hace gracia su intervención", ha dicho el ministro, que ha asegurado que, en estos momentos, se registran niveles de recaudación récord, que implican "capacidad de financiación de servicios públicos". "Ustedes presentan la moción de censura porque van contra la recuperación económica y la creación de empleo", ha concluido.

