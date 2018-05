Montoro guarda silencio sobre la imputación de su 'número dos' en la cartera de Hacienda

José Enrique Fernández de Moya declarará la próxima semana

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha asegurado que "a estas alturas es muy aventurado decir cuál es el resultado de la investigación" a su secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, citado a declarar ante la imputación de cinco posibles delitos relacionados con la corrupción cuando era alcalde de Jaén, pues ha argumentado que el proceso se encuentra "en fase de diligencias previas".

Ante preguntas de los diputados Felipe Sicilia (PSOE) y Melisa Rodríguez (Ciudadanos) durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, el ministro ha recordado que la causa de su secretario de Estado ya fue archivada por la Fiscalía Provincial en abril de 2014.

En todo caso, ha defendido que "la causa en la que se le investiga no tiene nada que ver con sus responsabilidades en la Secretaría de Estado". Asimismo, el ministro ha recordado que "en un Estado de Derecho existe la presunción de inocencia", y ha abogado por esperar la declaración de su 'número dos' en el Ministerio de Hacienda.

¿Seguirá Fernández de Moya en el cargo?

"Cuando una persona está investigada por hechos acaecidos hace 15 años y está citada para un diligencia la próxima semana, lo coherente y lógico es respetar ese plazo", ha argumentado, apostillando que los hechos investigados fueron "acaecidos en un año extraordinariamente difícil para los que tenían responsabilidades de Gobierno".

Los dos diputados querían saber si el ministro iba a mantener en su puesto al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, citado a declarar por presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuada, y cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, ambas preguntas han acabado diluyéndose en el contexto del debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Así, durante su pregunta el socialista Sicilia ha asegurado que si Montoro no ha cesado a su secretario de Estado "es porque no tiene credibilidad ni legitimidad" desde que se declarara inconstitucional la amnistía fiscal. Asimismo, ha dicho que si el propio Montoro no fue cesado fue porque, a su juicio, Rajoy tampoco cuenta con credibilidad y legitimidad.

"¿Qué credibilidad tiene un presidente de Gobierno que ha mentido ante un tribunal y ha cobrado sobresueldos de una 'caja B' que se nutría de mordidas y dirige a un partido condenado por beneficiarse de la corrupción?", ha preguntado, justificando la presentación de la moción "por decencia política".

En todo caso, se ha preguntado "a qué espera" el ministro "para cesar" a Fernández de Moya, ya que considera que ya debería haber abandonado su cargo "por decencia política y el buen nombre de la Hacienda Pública".

Montoro, al PSOE y su moción: "Dan miedo"

"O sea, que por eso preguntan por el señor Fernández de Moya, para que nos vayamos del Gobierno", ha replicado Montoro, que ha acusado al PSOE de haber "arruinado al país cada vez que han gobernado" y ha cargado contra los socialistas por haber presentado una moción de censura contra el Gobierno.

"Tienen tanta credibilidad que han presentado una moción y ya nos ha costado a los españoles en la subida de prima de riesgo más del triple de lo que hemos subido las pensiones en España", ha espetado a Sicilia, antes de dar al diputado y a su grupo, de forma irónica, "enhorabuena por sus iniciativas políticas". "¿Porque sabe lo que dan? Miedo", ha concluido.

"A España no le conviene unas nuevas elecciones"

Por otro lado, ante la pregunta de Rodríguez sobre cuándo tenía pensado el Gobierno dimitir y convocar elecciones, el ministro ha defendido que a España "no le conviene" ni la convocatoria de elecciones ni un cambio de Gobierno por el riesgo que, a su juicio, tendría para la recuperación de la economía y la creación de empleo.

"¿Sabe por qué no le conviene a España las elecciones? Porque tenemos que confirmar la recuperación económica y la creación de empleo", ha aseverado, ante la pregunta de la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso Melisa Rodríguez, durante la sesión de control, que había demandado al ministro la convocatoria de elecciones generales.

Montoro ha asegurado que "si se pone en riesgo" la recuperación "en unas elecciones o en una moción de censura", algo que, a su juicio, "están percibiendo actualmente los agentes económicos y los mercados", todos los diputados del Congreso tendrán "una gravísima responsabilidad". "Nuestra obligación es confirmar que día a día se creen puestos de trabajo y, en ese sentido, la estabilidad política es la primera de las garantías para afianzar la confianza económica dentro y fuera de España", ha apostillado.

Cs: "Ustedes son los responsables íntegros"

Sin embargo, Rodríguez ha criticado al ministro que es el propio Gobierno, y no los diputados del Congreso, "los responsables íntegros de lo que pueda pasar esta semana", en referencia a la moción de censura presentada por Pedro Sánchez y que comienza este jueves.

"Ustedes pueden ser responsables y decirles a los ciudadanos 'Vamos a dimitir, vamos a convocar elecciones'. Decidan qué va a pasar y no dejar en manos de los egos del señor Sánchez la posibilidad de crear un Gobierno con los que quieren romper este país", ha espetado.

