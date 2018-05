330 43

Moción. montoro asegura que la moción de censura del psoe "ha costado a los españoles más del triple" que la subida de las pensiones

30/05/2018 - 10:23

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró este miércoles que la moción de censura presentada por el PSOE "ha costado a los españoles más del triple de lo que hemos subido las pensiones", porque las políticas de los socialistas "dan miedo".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Montoro respondió así a las preguntas del diputado Felipe Jesús Sicilia, del PSOE, y de la diputada Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, sobre la reciente imputación del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández de Moya, por posibles delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, malversación y cohecho, cuando éste era alcalde de Jaén.

En su respuesta al diputado socialista, el titular de Hacienda señaló que la causa por la que se investiga a Fernández de Moya "no tiene nada que ver con sus responsabilidades" como secretario de Estado y que éste "está contribuyendo a la recuperación de la economía española, a la creación de empleo y al fortalecimiento de los servicios públicos".

Además, afirmó que el caso se debe a una querella interpuesta por el PSOE por "interés político" y que ésta ya fue archivada en 2014, además de considerar "aventurado" decir cuál va a ser el resultado.

Por su parte, Sicilia explicó que, efectivamente, la querella presentada por el PSOE se resolvió en 2014, pero que la imputación de Fernández de Moya se debe "a un informe de la Guardia Civil en el que le acusan de cinco delitos".

Así, el diputado socialista se preguntó qué legitimidad tienen "un secretario de Estado imputado", un ministro de Hacienda "al que el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional su amnistía fiscal", y un presidente del Gobierno "que le tenía que haber cesado" y que es presidente de un partido político "condenado por beneficiarse de la corrupción". "Por decencia política, por eso presentamos esta moción de censura", añadió Sicilia.

CONVOCAR ELECCIONES

Por otro lado, Melisa Rodríguez preguntó al ministro "por qué no se van todos ustedes teniendo en cuenta que la actualidad y las distintas sentencias judiciales les han deslegitimado". "¿Por qué no se van ya? ¿Cuándo van a convocar elecciones? ¿Por qué no quieren que los españoles decidan?", añadió la diputada de Ciudadanos.

A esto, Montoro respondió que "a España no le convienen las elecciones porque hay que confirmar la recuperación económica y la creación de empleo" y que "si esto se pone en riesgo en una moción de censura y unas elecciones vamos a tener todos los presentes en esta Cámara una gravísima responsabilidad". "Nuestra obligación es que día a día se creen nuevos puestos de trabajo", señaló en la misma línea el ministro, para acto seguido agregar que "la estabilidad política es la garantía para afianzar la recuperación económica".

