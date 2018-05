Revalorizar las pensiones con el IPC eleva los costes en 37.500 millones hasta 2023

"Con este despilfarro de las CCAA, las duplicidades entre AAPP, las miles de empresas públicas llenas de enchufados que cobran dinerales sin hacer nada, el despilfarro y la corrupción política , etc,etc, así las pensiones son insostenibles."



No. Las pensiones son insostenibles porque suponen un 40% del gasto público. Las autonomías no tienen nada que ver con ello (¿o es que acaso si la Administración General del Estado recuperase sus competencias de repente y por arte de magia no le iba a hacer falta más funcionarios para desempeñar el nuevo trabajo que tiene que hacer ahora?). Y los enchufados están también en la administración central, autonómica y local. Que sí que está muy mal. Pero eso no supone el 40% del gasto y las pensiones sí.