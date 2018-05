Fomento añade más trabas al Plan de Carreteras al bajar el plazo de concesión

En nombre de todos los nacidos después de 1986, dejen, por favor, de engordar las deudas a pagar y de transferir a los de mi generación el pago de todos estos dispendios. No nos lo merecemos, es muy mal negocio y solo supone una invitación a largarnos muy lejos de este país tan pronto surga la oportunidad.



Si no nos lo podemos permitir con lo que ahora se recauda, que no se haga. Gracias.