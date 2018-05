330 43

Economía.- Linde considera que los casos de corrupción no tienen un impacto económico "apreciable"

Cree "posible" que sí impacte la inestabilidad política y dice que subir el Salario Mínimo perjudica al empleo y aumenta la desigualdad

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El gobernador del Banco de España, Luis María LINDE (LIN.XE ) ha afirmado este martes que los casos de corrupción no tienen un impacto "apreciable" ni "medible" en la evolución económica, por lo que "no tiene demasiado interés económico", mientras que ha dicho que es "posible" que la inestabilidad política actual sí tenga un impacto en la economía.

Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos en el Senado para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, donde ha asegurado que los casos de corrupción conocidos no alcanzan a tener "un impacto apreciable sobre la tasa de crecimiento".

"No quiero quitarle importancia a la corrupción ni disminuir su gravedad, pero yo no creo que los fenómenos de corrupción de los que se habla hayan tenido un impacto apreciable, ni siquiera medible, sobre nuestra evolución económica. No lo veo francamente", ha indicado Linde.

En este sentido, ha descartado un impacto "apreciable" de los casos de corrupción sobre la tasa de crecimiento y ha dicho desconocer que exista "ningún estudio" que demuestre eso. "De ningún modo", ha enfatizado. Según Linde, la economía, en comparación a esos fenómenos, "es tan grande que es un tema que no tiene demasiado interés macroeconómico", aunque "sí de otro tipo".

LA INESTABILIDAD POLITICA

En declaraciones a los periodistas a la salida de su comparecencia, Linde ha dicho en cambio que "es posible" que la inestabilidad política actual en España derivada de la moción de censura presentada por el PSOE tras la sentencia del caso Gürtel pueda afectar a la economía, aunque también ha dicho desconocer si es posible cuantificarlo.

En cuanto a las comparaciones entre Italia y España en el momento actual de tensión en los mercados, ha defendido que existe una "diferencia fundamental" entre ambos países, ya que España es el país que más crece a nivel económico de la UE en los últimos cuatro años, mientras que Italia está "estancada".

En cualquier caso, ha achacado el aumento de la prima de riesgo a las "tensiones europeas" y ha valorado que, atendiendo a la evolución del PIB y las exportaciones, los datos son "muy positivos".

En lo que respecta a Cataluña, ha apuntado que hasta ahora el impacto ha sido menor del temido en noviembre, aunque sí que ve "indiscutible" que se ha producido un impacto por el desafío independentista, mayor en Cataluña que en el resto del conjunto de España.

SUBIR EL SMI NO AYUDA AL EMPLEO Y AUMENTA LA DESIGUALDAD

Por otra parte, Linde también ha hecho alusión al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante su comparecencia, señalando que hay una evidencia "bastante fuerte" y estudios "bastante solventes" que indican que las elevaciones de este factor no alcanzan los objetivos que se buscan.

De hecho, ha advertido de que en un momento determinado la subida del SMI puede aumentar la desigualdad. "Esa posibilidad existe", ha remarcado Linde, quien ha insistido en que casi todos los estudios indican que la subida del SMI "no son buenas para el empleo".

