800 532

El sector de limpieza de edificios y locales de Madrid anuncia movilizaciones

Madrid, 29 may (EFE).- El sector de limpieza de edificios y locales de la región se movilizará para dar visibilidad "al estancamiento de la negociación de su convenio colectivo", mediante concentraciones los días 30 de mayo, y 5, 6, 13, 20 y 27 de junio frente a la sede de las empresas adjudicatarias.

Según CCOO, tras cinco meses y ocho reuniones el convenio colectivo del sector, que regula las condiciones laborales de 65.000 personas, está bloqueado por culpa de las propuestas económicas de las patronales del sector AELMA y ASPEL.

En un comunicado, Comisiones Obreras explica que las patronales ponen encima de la mesa una subida del 1% anual para cuatro años, vinculando parte a "un plus absentismo", una propuesta que el sindicato considera "ofensiva" y que además supone "una llamada a la conflictividad".

De ahí que CCOO de Construcción y Servicios de Madrid, en unidad de acción junto al resto de la parte social del convenio, ha elaborado un calendario de movilizaciones, con concentraciones que tendrán lugar entre las 12 y las 13 horas durante cinco días.

Así, el calendario comienza el 30 de mayo al mediodía frente a la sede de la empresa Clece, Avda. Manoteras 46. Seguirá el 5 de junio frente a la empresa Garbialid, en este caso a las 11 horas, en el Paseo de la Castellana, 160-162.

La protesta continuará el 6 de junio también a mediodía frente a los Juzgados de lo Social, en la calle Princesa 3. Tras ello, habrá otra concentración el 13 de junio ante la sede de la empresa Ferroser, C/ Albarracín 44.

También el 20 de junio a las 12 horas frente a la empresa Valoriza, Avda. del Partenón 16, para finalizar el 27 de junio al mediodía frente a la sede de ISS Facility, en calle Obenque 2.

Hoy mismo ha habido una concentración frente a la también empresa de limpieza Óptima, en su sede de la calle Albasanz, en Madrid, donde CCOO ha denunciado "el marcado carácter antisindical de la empresa con los delegados y delegadas de CCOO, a los que ignora en el legal ejercicio de sus funciones".

Además, "se incumple constantemente el convenio colectivo en materias de información y salud laboral, así como de cobertura de vacantes del personal", como en el caso de la empresa Garbialid, afirma.

"Es tiempo de que los salarios no solo no pierdan poder adquisitivo sino recuperen lo perdido durante la crisis", según CCOO para quien las patronales "ya no tienen otra excusa: ya han explotado la de la crisis al máximo, ya solo se ve la avaricia empresarial para recortar derechos y condiciones laborales", concluye.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias