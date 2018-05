330 43

PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV reclaman en el Congreso el fin del límite de contratación pública

29/05/2018 - 18:26

PP recuerda a Unidos Podemos que votó en contra de sus mejoras al empleo público al rechazar los Presupuestos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El PSOE, Unidos Podemos, ERC, el PDeCAT y PNV han reclamado este martes en el Pleno del Congreso el fin de la tasa de reposición de las administraciones públicas y la reversión de los recortes salariales a los trabajadores de la Administración.

Así, han mostrado su apoyo a estos puntos incluidos en la proposición no de ley de Unidos Podemos debatida este martes en la Cámara Baja, dirigida a ampliar las plantillas de trabajadores públicos y a acordar una senda de subidas salariales que alcance el poder adquisitivo perdido durante la crisis.

En la defensa de la iniciativa, el portavoz de Presupuestos de Unidos Podemos, Segundo González, ha criticado la pérdida de 140.000 trabajadores en el sector público desde 2014, para el que ha reclamado "una transfusión de sangre mucho más enérgica" que los aumentos dedicados en los últimos Presupuestos.

Asimismo, ha cargado contra la tasa de reposición por considerarla una "intromisión en la autonomía municipal del Gobierno" y no suponer una medida de ahorro, ya que considera que lo que supone es "una intromisión sobre en qué se gastan las corporaciones sus recursos".

Por parte del PSOE, su portavoz de Función Pública, María Jesús Serrano, ha manifestado su apoyo a eliminar esta tasa de reposición, si bien ha abogado por asegurar que, si no se lograra, haría falta fijar una tasa de reposición de más del 100%, o del 150% en el caso de servicios prioritarios, para recuperar los efectivos perdidos.

Una postura con la que ha ironizado el PDeCAT, ya que la propia eliminación de la tasa de reposición acabaría con estos límites, que consideran "atentar" a la autonomía de las administraciones territoriales. "En ayuntamientos con deuda cero, remanente de Tesorería... ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué les tienen que tutelar?", se ha preguntado.

YA SE INCLUYERON MEJORAS EN LOS PRESUPUESTOS.

Compartiendo el "diagnóstico" planteado por Unidos Podemos, el diputado de Ciudadanos Saúl Ramírez Freire ha recordado que el planteamiento de recuperación de derechos y plantilla ya está encima de la mesa y que así se han llevado a los dos últimos Presupuestos Generales del Estado.

Una postura en línea a la desarrollada por el PP, que a través de su portavoz de Función Pública, Susana López Ares, ha cuestionado el apoyo de Unidos Podemos a los empleados públicos, ya que ha señalado que varias de sus propuestas para revertir los recortes en la Administración fueron incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que la coalición de izquierdas rechazó en todas sus votaciones clave.

Así, ha asegurado durante su intervención que los Presupuestos, aprobados en el Congreso y en tramitación en el Senado, incluyeron tasas de reposición de hasta el 115%, subidas salariales de hasta el 9%, la recuperación de la prestación por incapacidad temporal o la posibilidad de negociar la jornada laboral hasta llegar las 35 horas.

"¿Y qué han hecho ustedes? Votar en contra", ha criticado, elucubrando que "o no se han leído los Presupuestos, o no los han entendido o no les interesan, y lo único que les interesa es seguir con sus pantomimas".

