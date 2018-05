EEUU impondrá aranceles del 25% a productos chinos con tecnología industrial

Debemos entender que en China hay un capitalismo/comunismo de estado, donde su mayor preocupación es producir a costa de esclavismo y de producir para invadir el mundo con productos de pésima calidad.



De esta forma tiene millones de millones de consumidores, que es la gente pobre que no puede pagar productos de calidad, por ejemplo alemanes, ingleses, franceses, italianos, norteamericanos japoneses etc



De esta forma se ha llenado de millones de USD y con eso está comprando todas las empresas de Europa y algunas de EE UU.



Ante esta insana competencia, no queda sino poner aranceles a sus exportaciones, justo o no. Es la única manera de defenderse de este mounstro



Felizmente tenemos un Trump que se le ha plantado, y no como los líderes europeos que se mueren de miedo.



Ojo que China ya está invadiendo Europa del Este, despues cual marea roja invadirá Europa Occidental.



Los comunistas/socialistas y los resentidos europeos, odian a Trump porque se ha puesto al frente de la cultura y civilización occidental