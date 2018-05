Soros cree que la UE se enfrenta a una crisis existencial: "Todo lo que podía salir mal ha ido mal"

La idea del Plan Marshall, venga de donde venga, porque aveces nos adueñamos de las ideas que oímos, y las hacemos nuestras (y este hombre no va a ser una exepción...) no es mala. El único inconveniente que le veo, es que Africa no es la Europa de los años post-industriales. Esa Europa era una zona muy segura para los inversores americanos. Africa desgraciadamente, siempre está siendo financiada por "algunos capitales" que todos sabemos de donde vienen, para ser pasto de la guerra. Si esa gente no fuera tan beligerante en cuanto a su método de sacar dinero, se podría hacer algo.