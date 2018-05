330 43

El Gobierno dice que la ejecución del Corredor Mediterráneo supera el 90% en Cataluña

29/05/2018 - 12:59

Prevé aprobar la licitación del tramo Castellbisbal-Martorell antes de verano

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, ha destacado este martes que el grado de ejecución del Corredor Mediterráneo en Cataluña está por encima del 90%: "Está en servicio, en obras o licitado".

En el V Encuentro de Corredor Ferroviario del Mediterráneo, organizado por 'Expansión', ha recordado que sólo queda por licitar el tramo comprendido entre Castellbisbal y Martorell (Barcelona), ya que hubo que resolver el contrato anterior.

Ya se ha aprobado el proyecto de este tramo y se prevé que antes de este verano se pueda proceder a su licitación, según ha dicho en la jornada el Coordinador del Corredor Mediterráneo, Juan Barios.

"Sólo quedarían pendientes los trabajos de conexión de los puertos de Barcelona y Tarragona. Son buenas noticias para Cataluña y para todo el Corredor Mediterráneo", ha asegurado también en referencia al Puerto de Barcelona y al Puerto de Tarragona.

VANDELLÒS-TARRAGONA EN PRUEBAS

El tramo Vandellòs-Tarragona está actualmente en pruebas de seguridad y, una vez estén comprobados todos los elementos, se pasará a su explotación comercial "lo antes posible".

En una segunda fase se pasará del ancho ibérico al internacional, previsto para finales de 2020, ya que hay que coordinar actuaciones en tres tramos: "Será cuando tengamos entre Valencia y Castellón la segunda vía con tercer hilo y en ese momento también habrá ancho internacional en el tramo Castellón-Vandellòs y luego en el Vandellòs-Tarragona".

Ha reconocido que los retrasos más importantes en el Corredor Mediterráneo en España se han producido en el tramo de Murcia a Almería, y ha dicho que en agosto estará ya la vía provisional instalada en Murcia para que en septiembre empiecen las pruebas de alta velocidad: "Antes de que termine el año habrá alta velocidad en pruebas a Murcia".

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 incluyen una partida de 923 millones de euros para el ramal litoral del Corredor --un 23,4% más que el año pasado-- y se prevé que en los próximos meses se liciten hasta 17 proyectos por 2.100 millones.

Así, la previsión es que el Corredor Mediterráneo se complete en España en 2023, una infraestructura para la que ya se han ejecutado 14.000 millones de euros de los 23.000 estimados en total; y se prevé que las obras de este eje en el conjunto europeo, que va de España a Hungría, acaben en 2030.

PRESIONAR A FRANCIA

Gómez-Pomar también se ha referido a los cuellos de botella en Francia, lo que truncaría la circulación de viajeros en alta velocidad por Europa, por lo que ha pedido al Gobierno francés que aclare su posicionamiento.

"Llegaremos a la frontera y habrá tramos que no serán de alta velocidad. Si no se solucionan los cuellos de botella, tendremos problemas. Europa tiene que presionar a Francia, porque estamos hablando de países conectados por el Corredor Mediterráneo", ha sostenido.

Previamente, ha intervenido en la jornada la policy officer TEN-T Atlantic Corridor de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, Isabelle Maës, que ha reconocido la importancia de la conexión entre España y Francia: "La conexión entre Perpignan y Barcelona debe estar resuelta. No estamos contentos con esta situación".

RICARD FONT PIDE CONCRECIÓN

El secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Ricard Font, ha valorado con prudencia los plazos ofrecidos este martes por el Gobierno: "Fechas hemos tenido muchas y retrasos muchísimos en obras que están planificadas desde el siglo pasado".

Ha afirmado que el tramo entre Vandellòs y Tarragona entrará en funcionamiento este año, si bien hay que tener en cuenta cómo lo hace: "Algunos tramos en marcha no tienen las características del Corredor Mediterráneo".

"El tramo Vandellòs-Tarragona, que entrará en funcionamiento este año, no es Corredor Mediterráneo porque no tiene ancho internacional. Para ello tendremos que esperar a 2020, y para que esté todo acabado, a 2023. Nos tendremos que preguntar si entonces no habrá ya camiones eléctricos que puedan sustituir al tren".

