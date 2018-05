La bomba demográfica condenará a España a sufrir una inflación elevada

Al final, los desequilibrios como el que tiene España se pagan de dos formas, emitiendo moneda y generando hiperinflación o emitiendo deuda y generando deflación debido a que la devolución de esa deuda supone menor poder adquisitivo y baja la demanda.



En cualquier caso, ambas decisiones no resuelven nada ya que el problema de fondo sigue existiendo.



La hiperinflación lleva a una inestabilidad en los precios que supone desconfianza y problemas de desarrollo, además de no permitir ver cual es el problema de fondo.



Mientras que la deflación permite ver mejor el problema de fondo, ya que al no haber grandes cambios de precio no se distorsiona el problema de fondo. Pero endeudarse mas de lo normal también puede llevar a una situación de ahogamiento.