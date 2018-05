Análisis de los salarios en España: el sueldo más frecuente cae hasta los 16.497 euros

Y con estos salarios pretenden vender y alquilar pisos si no dan ni para malvivir. Algunas veces creo que la cifras se inventan, no parecen casar con la venta de coches, coste de la vivienda, gastos en hostelería, viajes o puentes y vacaciones. Creo que vivimos en una mentira que no se creen ni los que la difunden