Rsc. santander y bbva se unen a la iniciativa de banca responsable promovida por naciones unidas

29/05/2018 - 11:52

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El Banco SANTANDER (SAN.MC )y BBVA (BBVA.MC )se han unido a la iniciativa de banca responsable promovida por Naciones Unidas, con la que se pretende impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

A este respecto, en una nota de prensa el Santander destaca que "los bancos proporcionan dos tercios de la financiación a nivel mundial, por lo que resulta evidente el importante papel que el sistema bancario global desempeña en la consecución de estos objetivos".

Por ello, la presidenta del banco, Ana botín, destaca que "nuestra misión en Santander es contribuir al progreso de las personas y de las empresas, lo que significa, en gran parte, reconocer el papel clave que los bancos deben tener para apoyar el crecimiento inclusivo, la única manera de lograr un crecimiento sostenible".

Además de Santander y BBVA, otros 23 bancos forman parte de la Iniciativa Financiera de UN Environment (UNEP FI), una iniciativa para que los bancos de todo el mundo reafirmen su propósito y adapten sus prácticas de negocio a estos objetivos.

El proceso de desarrollo de los principios incluirá consultas con distintos grupos de interés, como organizaciones de la sociedad civil, asociaciones bancarias, entidades reguladoras y organismos de Naciones Unidas. La primera reunión presencial de los bancos participantes se celebró en Londres los pasados 19 y 20 de abril.

Está previsto que el proyecto de principios se lance para una consulta global durante la mesa redonda global 2018 de la UNEP FI, que tendrá lugar el 26 de noviembre en Palais Brongniart (París).

El resto de bancos que participan en esta iniciativa son Access Bank (Nigeria), Arab African International Bank (AAIB) (Egipto), Banco Pichincha (Ecuador), Banorte (México), Barclays (Reino Unido), BNP Paribas (Francia), Bradesco (Brasil), Commercial International Bank (CIB) (Egipto) y First Rand (Sudáfrica).

También participan Garanti Bank (Turquía), Golomt Bank (Mongolia), Hana Financial Group (Korea del Sur), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (China), ING (Países Bajos), KCB Group (Kenia), Land Bank (Suráfrica), Nordea (Suecia) y Piraeus Bank (Grecia).

Los restantes miembros son Shinhan Financial Group (Corea del Sur), Société Générale (Francia), Standard Bank (Suráfrica), Triodos Bank (Países Bajos), Westpac Group (Australia) y YES Bank (India).

