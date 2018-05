Sánchez deja sin nueva financiación a sus 'barones' por la moción de censura a Rajoy

A Pedrito, poco le importa sus compis de autonomías, sus compis de partidete, ni sus compis de Nación.



A Pedrito, solo le importa ser Presi, por un día, en los 60's, había un programa de Televisión, que se titulaba... REINA POR UN DÍA, y eso es lo que importa a Pedrito, lo demás....da igual, ahora, lo malo es que la Corte que le acompaña, tiene mas enemigos que amigos, y cuando llegue el día de votar esa Moción, acabará en fracaso....



Cs, Apoya, pero no... o quizás si, o todo lo contrario, ¿o quizás ?... eso depende de... que por supuesto decida que no, o si, tal vez lo veremos, o no.... quien sabe!!!



Esperaremos a que se hagan mayores!!!