Carmena sugiere que los 'sin papeles' puedan trabajar en la construcción, pero Báñez apela a los parados

No , los "sin papeles" no tienen la opción de registrarse como demandantes de empleo, aunque alguno sea Einstein, así que estan por debajo siendo de dentro porque no están afuera están aquí sin ningún derecho y sin ninguna oportunidad, ... ahora bien si la única solución es deportarlos, dejarlos en manos de ISIS o en medio del mar ... entonces me callo, ... pero después no vengan a decirme que no me emociono con el himno, ni me hablen de valores ni de que España necesita población ...