Economía.-(AMP) El Gobierno no se plantea crear ahora otro impuesto adicional para financiar las pensiones, según Báñez

Prevé que el Pacto de Toledo llegue a un acuerdo antes de verano

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado este lunes que "en este momento" el Gobierno "no está pensando en crear un impuesto adicional" a la tasa digital para hacer frente al pago de la subida de las pensiones acordada con el PNV para este año y el que viene.

Durante su intervención en un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la ministra ha señalado que la subida adicional de las pensiones acordada con el PNV para este año y el que viene se va a financiar con ingresos procedentes de los Presupuestos y no a través del sistema.

Báñez ha recordado que el Programa de Estabilidad 2018-2021 remitido a Bruselas habla de un déficit del 0% de la Seguridad Social para 2021, por lo que, si se necesitan otros ingresos para cuadrar las cuentas, según la ministra, estos se deberán acordar con los grupos parlamentarios.

No obstante, para hacer frente al déficit que presenta el sistema de Seguridad Social, la titular de Empleo ha subrayado que se está trabajando en el ámbito parlamentario para avanzar en la separación de fuentes de financiación para "aliviar" así a la Seguridad Social de lo que no es contributivo.

Así, ha afirmado que el Ejecutivo está "esperando" a ver qué acuerdan los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo y el resto de los interlocutores sociales en el ámbito del diálogo social.

"Para nosotros, la mejor garantía de la sostenibilidad del sistema sigue siendo continuar con el crecimiento económico, la creación de empleo y seguir avanzando en la separación de fuentes de financiación", según Báñez.

Según Báñez, "hay varias propuestas encima de la mesa, pero es necesario hacer un sistema sostenible". También ha afirmado que en este momento casi el 95% de las pensiones se pagan ya con empleo, por lo que España "está muy cerca" de poder pagar las pensiones contributivas vía cotización.

EL CRECIMIENTO ECONOMICO, GARANTIA DE LAS PENSIONES

Además, Báñez ha afirmado que gracias al crecimiento y a la creación de empleo España se encuentra en un nivel "récord" de recaudación de ingresos de la Seguridad Social. De hecho, la recaudación media se sitúa en el 5,5% y la de ocupados del régimen general ronda un incremento interanual del 6%.

Respecto al Pacto de Toledo, ha afirmado que tiene "confianza" en que los grupos políticos que lo integran lleguen a un acuerdo para garantizar la sostenibilidad del modelo de pensiones y considera que se podría alcanzar un acuerdo antes de verano, "si todas las partes siguen siendo responsables".

"Desde los diferentes grupos parlamentarios me informan que han alcanzado acuerdos parciales en más de la mitad de las recomendaciones, porque el acuerdo no es definitivo hasta que no se cierren todas las recomendaciones", ha añadido.

Asimismo, Báñez ha destacado que hay "bastante consenso" en la mayoría de las recomendaciones, pero que "lo principal" es la sostenibilidad del modelo público de pensiones.

LA SUBIDA DE SALARIOS, AL COMPAS DE LA CREACION DE EMPLEO

Por otro lado, ha señalado que la subida de los salarios en España debe ser "compatible con la creación de 500.000 puestos de trabajo y con el aumento de la competitividad de las empresas".

Sin embargo, ha recordado que los salarios se deciden en la negociación colectiva y ha apostillado que sería necesario que estos se refuercen. También ha pedido que se firme un acuerdo de subida salarial "cuanto antes", porque "es bueno" para los españoles y la confianza de España, pero ha recordado que el Gobierno no debe "entrar más allá".

