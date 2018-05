330 43

El Congreso debate mañana las propuestas del PSOE para la reforma del euro, incluidos los eurobonos

28/05/2018 - 15:38

La Cámara Baja ya rechazó en Comisión estas mismas recetas que los socialistas exigen al Gobierno defender en Bruselas

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso debate este martes, a instancias del PSOE, varias de las medidas que se enmarcan dentro de la futura reforma del euro, como la creación de una nueva institución europea, al estilo del Fondo Monetario, que cuente con fondos propios y que pueda emitir eurobonos.

Estas propuestas, que los socialistas demandan al Gobierno para su defensa en estos debates comunitarios en Bruselas, figuran en la moción que someterán este martes a votación en la Cámara Baja, y que es consecuencia la interpelación que dirigieron el pasado 9 de mayo al ministro de Economía, Román Escolano.

En ese debate, el portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, reprochó al Ejecutivo que hubiese renunciado a defender en la reunión del Consejo Europeo del próximo mes de junio una serie de medidas, entre ellas la de los eurobonos. Sin embargo, el ministro replicó que si no habían incluido propuestas como ésa era por que el fin de esta cumbre es avanzar hacia la Unión Bancaria, y relegar a más adelante estas cuestiones.

UN FONDO DE RESCATE QUE EMITA DEUDA

Un argumento que no convence al PSOE, ya que en su moción plantea que la Cámara Baja reclame al Gobierno la defensa en Bruselas de un avance "con determinación" hacia la creación de una autoridad fiscal en Europa --tipo Fondo Monetario Europeo--, con ingresos propios y capacidad de emitir deuda conjunta (eurobonos) y que, sobre la base de la estructura del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), sirva de prestamista de último recurso.

Asimismo, el PSOE también quiere que el Banco Central Europeo actúe como prestamista de último recurso, al igual que hace con los bancos, y tenga "un mandato explícito para promover el crecimiento y el empleo". En este sentido, el PSOE aboga por el desarrollo de un pilar social en el marco de la UE ante la convergencia social entre diferentes Estados.

Respecto a la Unión Bancaria, propone poner en marcha un sistema común de garantía de depósitos, un mecanismo de respaldo fiscal de último recurso, y evitar iniciativas que puedan provocar inestabilidad en el mercado de bonos, como el endurecimiento de las condiciones para mantener deuda en los balances bancarios. En este punto, rechaza impulsar un mecanismo automático de reestructuración de deuda pública.

COORDINACIÓN FISCAL Y REVISIÓN DE LA REGLA DE GASTO

Por otro lado, el PSOE plantea una serie de medidas para armonizar y coordinar la fiscalidad de los países miembros, aprobando una base imponible común para las empresas, tipos mínimos en el Impuesto de Sociedades, un centro de evaluación de las diferentes políticas tributarias e indicadores para comprobar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

En este sentido, los socialistas llaman a revisar normas fiscales como la regla de gasto --ligada a la deuda pública y pudiendo aumentarla en caso de mayores ingresos--, aumentar la transparencia de estas normas y una serie de propuestas para mejorar el nivel de legitimidad de las instituciones económicas de la UE, como una mayor rendición de cuentas del Parlamento sobre el BCE o poder convocar consultas ciudadanas.

El PSOE registró esta moción precisamente después de debatir una proposición no de ley muy similar sobre la reforma del euro en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso. Esta finalmente no fue aprobada, ya que los apoyos de PSOE y Ciudadanos no fueron suficientes ante el rechazo del PP. Unidos Podemos y ERC optaron por abstenerse.

