Pensiones. los portavoces del pacto de toledo aseguran que las posiciones están cerca del acuerdo

28/05/2018 - 14:19

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

Los portavoces de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo aseguraron este lunes que las posiciones de los distintos grupos se están acercando para cerrar un acuerdo, aunque el debate continúa centrado en la revalorización de las pensiones.

Durante una jornada sobre pensiones organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), los distintos portavoces en el Pacto de Toledo aseguraron que las posiciones no son "insalvables" y que el acuerdo está hoy "más cerca" que hace un año.

El portavoz adjunto del PP en el Pacto de Toledo, José María Barrios, señaló que su partido no tiene "ningún capricho" en mantener "exactamente" como se aprobó el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), sino que es partidario de fijar unos criterios "aceptables", mientras que el Factor de Sostenibilidad (FS) no entrará en vigor hasta dentro de cuatro años, con lo que "nos da tiempo para repensarlo".

Desde el PSOE, Mercé Perea aseguró que "no nos podemos permitir el lujo" de que no haya acuerdo pero para su partido "no va a haber cualquier acuerdo".

ACUERDO GOBIERNO-PNV

Perea destacó que "hoy se empieza a hablar del IPC con tranquilidad y sin tensiones" y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, que recogen la actualización con el IPC con carácter general tras el acuerdo entre el Gobierno y el PNV, "han sido el aldabonazo definitivo" para que el IPC entre en el debate.

Sin embargo, advirtió de que "no se puede dejar el poder adquisitivo al albur de los pactos políticos de los gobiernos de turno porque eso genera inseguridad".

Para la portavoz de Unidos Podemos, Aína Vidal, el pacto alcanzado entre el Ejecutivo y los nacionalistas vascos "quita presión" a la comisión parlamentaria, de cara a llegar al acuerdo, "pone en evidencia al Gobierno" y "pone de relieve un cierto filibusterismo parlamentario".

En este punto, el parlamentario del PNV Íñigo Barandiarán respondió que "si hemos empujado la obtención de este acuerdo es porque entendíamos que era socialmente necesario, en Euskadi nos lo demandaban y en España también" y criticó que "lo que no puede ser es calificarlo como filibusterismo porque otros que son progresistas no lo han conseguido".

Mientras, el PP consideró que el pacto no ha "tirado por tierra nada en el Pacto de Toledo, sino que lo que ha hecho es dar una solución para los próximos años".

Desde Ciudadanos, Sergio del Campo pronosticó el acuerdo porque las posturas de PP y Podemos se han aproximado y consideró que "si entre todos decidimos que esa reforma de 2013 no es sostenible habrá que buscar fórmulas", que para Ciudadanos pasa por mejoras en el mercado laboral.

El portavoz del PDCat en el Pacto de Toledo, Carles Campuzano, también se alineó con el resto de posiciones señalando que las posiciones en este momento no hacen "imposible" alcanzar el acuerdo.

Campuzano explicó que se está abordando la posibilidad de que se puede elegir los mejores años de la carrera laboral para el cálculo de la pensión o una reforma "integral" de las pensiones de viudedad y de orfandad.

DÉFICIT ESTRUCTURAL

Por otra parte, el PNV y el PP advirtieron de que el déficit de la Seguridad Social se puede convertir en estructural, tras cerrar el pasado ejercicio en 18.600 millones de euros.

Barandiarán señaló que el aumento de las cotizaciones no ha supuesto un incremento similar en los ingresos del Sistema, de manera que "se está produciendo un decalaje" que hay que atender.

Barrios agregó que con la creación de empleo "no se cubre todo el déficit" y "sería bueno que empezaran a subir los salarios". Aun así, manifestó sus dudas sobre si estos elementos serán suficientes para cerrar el déficit. No obstante, "acortaremos mucho la distancia" entre ingresos y gastos.

Desde Podemos, Vidal consideró que "no estamos en una buena situación en la Seguridad Social" y propuso el 'destope' de las pensiones pero no el de las máximas, así como la creación de nuevas figuras impositivas.

El portavoz del PDCat apuntó que su partido es partidario de "adaptar" la pensión de viudedad a los nuevos tiempos y "repensar" ese sistema para la generación del 'baby boom', puesto que quienes nacieron en esta época, en los años 60, han podido construir carreras de cotización a diferencia de quienes lo hicieron en décadas anteriores.

Explicó que podría ser una pensión temporal en el caso de personas jóvenes, mientras que se mantendría para quienes no tengan ingresos.

