El PP se muestra abierto a suprimir el factor de sostenibilidad de las pensiones

No hace falta la aplicación del factor de sostenibilidad. Las pensiones bajarán simplemente porque no habrá dinero.



Eso lo saben todos aquellos que no sean unos ignorantes en estas cuestiones. Pero ningún partido, por lo que veo, quiere ser el que diga que se debe aplicar.



Pues nada, mejor vivir en la ignorancia, que cuando llegue el recorte, estos políticos actuales estarán en otras cuestiones y lugares.