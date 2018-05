¿Elecciones en Italia? Los populistas pueden plantearlas como una consulta sobre la pertenencia al euro

A todos los que no están de acuerdo con mattarella = golpista.



En Italia el último Gobierno elegido ha sido el de Berlusconi, che para aplacar los mercados, bajo ataque de spread y para el bien de “Italia” y europa, ha tenido que dimitir, aun me acuerdo de la risitas entre el ex presidente Sarkozy, que en marzo de este año ha sido detenido…… y su compañera Merkel que por cierto después de las votaciones en Alemania le costo 6 meses para formar gobierno con el partido socialista, que antes de las elecciones juraba no ser dispuesto a una nueva alianza con la c.d.u. Ahora su indicación de Bruselas y a dedo por el presidente de la republica de turno hemos tenidos 4 gobiernos no elegidos monti, letta, renzi e gentiloni, esto siendo Italia Republica Parlamentaria ….. Ahora estos genios pro europeos que gobernaron dejaron el país con una deuda del 130%, con las calles llenas de inmigrantes ilegales, desempleo y empobrecimiento generalizado……. Repito la deuda que tanto asusta no ha bajado ha subido y esto con los “señores” indicados da Bruselas y no votados dal Popolo Italiano……. Aguantando el imposible, finalmente a marzo vamos a votar, sale que los “señores” que han gobernado sin mandato popular desaparecen electoralmente hablando……. Y después de 80 días los dos partidos mas votados se ponen de acuerdo en formar gobierno ya que suman mayoría parlamentaria, y que hace el golpista, como no le gusta un ministro por ser critico con el euro y europa, (este señor no es sospechoso de mafia, corrupción, bunga bunga, no al señor del bunga bunga lo han hasta rehabilitado para ver si es capaz de frenar el anti europeísmo Italiano) pone otro no votado que gusta a europa y a dedo, aun sabiendo que es imposible que obtenga el apoyo necesario en el Parlamento, para que nos gobierne hasta nuevas elecciones, y porque? Yo mi idea la tengo, que pasara en Italia de aquí hasta la próxima votación?



Por cierto hoy me he visto el noticiero de A3 ni una palabra…….. no es conveniente que los ciudadanos europeo sepan que sus votos no valen nada…….. en europa se ha acabado la democracia…..