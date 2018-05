Los funcionarios se echan a la calle en Madrid para pedir mejores salarios

Al motivo de pedir es el no dar. Funcionarios el ombligo del mundo, jubilación a los 59 años para los municipales con el 100%. subidas salariales para los funcionarios aun cuando no nos henos recupera de la crisis y ampliaciones de plantillas como en tiempos precrisis, equiparaciones salariales para funcionarios, 35 horas para funcionarios, LOS DÍAS DE BAJA NO DESCONTAR. CUANDO ES EL COLECTIVO CON MÁS BAJAS, EN ITALIA SU PRIMER MINISTRO FUNCIONARIO QUE NO JUSTIFIQUE SUS AUSENCIAS ESTA DESPEDIDO ÉL Y SUS SUPERIOR FUNCIONARIOS Y MÁS FUNCIONARIOS es lo que hace tener gobierno de funcionarios. Con lo mío NO