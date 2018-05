Los funcionarios se echan a la calle en Madrid para pedir mejores salarios

con el gasto del estado y sus trabajadores ya está bien. Funcionarios, concejales, alcaldes ... hasta donde vamos a llegar ??? estamos cansados de pagar pagar pagar y pagar, y no llegar a final de mes. Sinceramente no me extraña que vivamos de paguitas y pocas ganas de currar para pagar impuestos. No puede ser la brecha que existe entre autónomos, pymes y trabajarores del sector privado para pagar lo de todos los demás