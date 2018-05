La pasión turca de los españoles por el injerto capilar barato pasa factura

El 60% de los varones tiene predisposición genética a la calvicie

El injerto capilar no es adecuado en todos los casos

La prevención temprana puede ralentizar o incluso parar ciertos tipos de alopecia

La alopecia es un problema que sufre el 42% de los varones españoles y casi un 60% tiene predisposición genética a sufrirla, según estudios realizados por Svenson.

Estos datos sitúan a España como el segundo país del mundo en lo que a calvicie se refiere. A partir de los 25 años, el 25% de los varones empieza a notar la pérdida del cabello y a los 50 ya es la mitad de los hombres los que sufren alopecia en diferentes grados. Y la edad para empezar a notar la caída del cabello se está adelantando.

La genética es fundamental cuando hablamos de la pérdida del pelo y hace algunos meses un estudio de la Universidad de Edimburgo cargaba contra los genes maternos cuando hasta entonces, se "culpaba" de la calvicie exclusivamente a la parte paterna. Se analizó el ADN de más de 57.000 varones entre 20 y 60 años y se descubrió que existen 287 genes responsables de la calvicie y 40 de ellos están contenidos en el cromosoma X.

A la vista de los datos, y sabiendo que cada vez se adelanta más la edad a la que se pierde el cabello, sería conveniente acudir al dermatólogo al primer síntoma de debilidad capilar para así paliar los efectos lo antes posible pero cuando ya no hay remedio entra en juego el injerto capilar.

Las mujeres, en menor medida y por causas no tan ligadas a la genética, empiezan a notar como este problema que parecía exclusivamente masculino, también les afecta aunque sea solo al 15% y rara vez de manera irreversible como ocurre en el caso de los varones.

Un injerto capilar mediante la técnica FUE, que consiste en una "redistribución de folículos pilosos" o, lo que es lo mismo, la extracción de cabellos desde la raíz de zonas en las que el paciente aún conserva el pelo y su implantación en las zonas despobladas, puede costar en España hasta 10.000 euros de media. De ahí el auge del "turismo sanitario" a Turquía para tratar este tipo de cuestiones, con el objetivo de reducir los costes considerablemente.

Viajes sanitarios todos incluido

El injerto capilar en Turquía puede salir por menos de 2.000 euros. Existen agencias especializadas en ofrecer paquetes completos de alojamiento y operación que trabajan en nuestro país y en nuestro idioma para la total comodidad de los que se atrevan a vivir la "pasión turca capilar".

La especialización de Turquía en revitalizar la melena no se centra en el público español aunque de los 65.000 pacientes extranjeros anuales que llegan a sus más de 350 clínicas capilares, el 10% son españoles. Los bajos precios, la comodidad de contratar un "tour" que incluye vuelo, desplazamientos, alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas –hay agencias que incluso ofrecen habitaciones en el Hilton-, la operación e incluso traductor desde 1.500 euros es más que atractiva.

Sin embargo, desde España algunos pacientes alertan de que no todo es tan fantástico como parece y en ocasiones lo barato sale caro, no solo por lo que te puedes gastar si aprovechas la excusa del injerto capilar para hacer turismo, sino también porque la operación puede no tener todas las garantías.

Se calcula que unos 10.000 españoles acuden en busca del milagro capilar a Turquía y algunos no vuelven tan felices. Avisan que en ocasiones las operaciones son manufacturadas a gran escala, el cirujano que supuestamente va a hacer el injerto apenas les atiende 20 minutos para el diseño del patrón capilar –que en centro españoles llega a hacerse en varias sesiones porque cada paciente tiene unas necesidades- y después sigue la intervención por vídeoconferencia mientras son auxiliares quienes hacen la operación. Los casos más graves hablan de que esta operación, que se hace de manera ambulatoria con anestesia local pero siempre en un quirófano y puede que en varias sesiones, se ha llevado a cabo en el hotel en apenas 6 horas y en ocasiones sin efecto anestésico, por no haber más medicación ni especialista para suministrarla.

Aunque los verdaderos problemas llegan cuando los pacientes aterrizan con su cabeza vendada en nuestro país porque si surgen complicaciones "su médico" está a más de 3.400 km.

Turismo sanitario 'low cost'

Estos precios son posibles gracias a las subvenciones del gobierno de Erdogan que financia parte de las intervenciones por ser un reclamo de turismo más que atractivo con el que ahora trata de competir República Dominicana.

Las subvenciones, unidas a los bajos costes de personal -es evidente que un enfermero en Turquía, con un salario medio que ronda los 400 euros, no cobra lo mismo que uno español donde los sueldos son superiores y el coste de la vida también- han supuesto el clima idóneo para que proliferen las clínicas de injertos capilares.

Entre las más de 350 clínicas especializadas en injertos capilares estan las de mayor prestigio del mundo y otras muchas, que no ofrecen las mínimas garantías pero sí unos precios sumamente bajos que atraen a miles de pacientes deseosos de volver a peinar melena.

Lo barato sale muy caro

Los colegios y asociaciones de dermatólogos españoles alertan de las condiciones y resultados, muchas veces graves e irreversibles que tienen estas operaciones tan económicas.

Hacer un injerto capilar es una intervención estética delicada y que debe hacerse de manera personalizada. No todos los que sufren alopecia son pacientes idóneos para este tratamiento. Además, se debe realizar un seguimiento posterior que dada la distancia con el cirujano no se suele hacer o se hace mediante Whatsapp.

Es frecuente que se dañe la zona donante porque las clínicas turcas prometen implantar en torno a 5.100 folículos, el doble de lo que se aconseja en centros españoles "lo normal es extraer un folículo de cada tres" asegura el doctor Guillemat de la clínica capilar CFS de Barcelona, en declaraciones a Espejo Público, la zona donante, "en el mejor de los casos se recupera al 40% por lo que hay que cuidar que no se daña de manera irreparable y deja sin opciones de una nueva operación si fuese necesaria como es el caso de muchos pacientes que se hacen el injerto en Turquía". El mismo doctor asegura que son frecuentes los casos de infecciones o incluso de "contagios tan graves como hepatitis C" porque no se aseguran los medios higiénico sanitarios.

Otro de los motivos de descontento de los pacientes es el relativo al patrón estético que dista de lo esperado y en ocasiones "hay pacientes a los que han dejado un pelo poco creíble" en palabras del doctor Pérez Meza de la Sociedad de Cirugía de Restauración Capilar, con líneas de nacimiento totalmente rectas o una densidad de pelo que no es la esperada.

Prevenir mejor que curar

La alopecia es una de las cuestiones estéticas que más daños psicológicos y complejos generan, de ahí este auge de los injertos capilares que prometen devolver el buen aspecto y la juventud a hombres que cada vez empiezan a tener entradas a edad más temprana.

Los expertos como el Doctor Bran de la clínica IMEMA de Madrid aseguran que "la detección temprana del problema facilita tratamientos alternativos al injerto y con buenos resultados". Además, no abusar de productos que dañan el cabello y el cuero cabelludo y una dieta equilibrada con vitaminas y proteína de calidad contribuye a la salud capilar.

