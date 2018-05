La descarbonización afectará a un millón y medio de empleos directos en España en los próximos 15 años

yo muy humildemente veo lo siguiente:



no habrá calentamiento global............sino frío mucho frío.



la locura no tiene límites...........y sino podéis leer a Chomsky.



Por qué debo de deshacerme de mi coche con 35 años?...si contamina más un bote de pintura de un grafitero o un spry desodorante............por qué?................pues simplente porque alguien se lucra con la mentira del calentamiento global.



Arriba he leído lo que dice Forrrest g........Amigo como no tengas leña y carbón cerca cuando te corten la luz .... que no tardará muchos años te vas acordar de mí.



Veo como la gente se cree las mentiras de periodistas políticos filósofos etc...........



Yo de vosotros compraría oro todo el que pudiera, latas de conservas, botiquines y mantas



Os lo digo yo que no necesito currar para vivir.............las vamos a pasar p....



Poneros cortos como en B popular y así ganaréis pasta por lo menos pero ponerla en dólares.