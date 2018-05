El FMI alerta de la llegada de "tres grandes nubarrones" para la economía mundial

Pero qué dice esta mujer ? Acaso no está al tanto de cómo se creó esta crisis y se mantiene deliberadamente. En USA bajan los intereses por sorpresa, dan créditos NIJA a quien los pide y conceden hipotecas subprime a quien les da la gana. De ese modo propician que en Europa, especialmente los PIGS hagan lo mismo.Y ya está montada. Aquí no hay dación en pago ni potestad para acuñar moneda y tenemos que soportar que nos rescaten después de habernos llevado al huerto. Elemental Watson. Ah, y el presidente de Lehman Brothers para España y Portugal no se enteró de nada.