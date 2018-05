330 43

Telefónica analiza con expertos el papel del 'big data' en la lucha contra el cambio climático

25/05/2018 - 14:30

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

Expertos en tecnología y cambio climático han analizado en unas jornadas de TELEFONICA (TEF.MC )la importancia del 'big data' en la lucha contra el cambio climático.

Bajo el lema 'Are you ready for a wild world?' (¿Estás listo para un mundo salvaje?'), han participado en el encuentro expertos de organismos como la FAO, Unicef, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la asociación mundial de teleoperadoras GSMA.

"Desde 1980, los desastres naturales han azotado a cada continente y región del mundo con cada vez mayor frecuencia e intensidad", señaló durante el encuentro Natalia Winder Rossi, responsable de Protección Social de la FAO. "FAO y Telefónica están trabajando juntas para aprovechar el uso de tecnologías digitales de vanguardia para el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la nutrición, y específicamente, preparar y fortalecer a los agricultores frente a los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático".

En la actualidad, hay unos 6.000 millones de teléfonos móviles en el mundo y el 80% de ellos están en países en desarrollo. Esto proporciona una red interconectada con un potencial inmenso para generar información muy valiosa que permite, gracias a datos anónimos y agregados, optimizar los recursos, reducir las emisiones de CO2, crear indicadores de pobreza que ayuden a entender los retos económicos de los países en desarrollo, gestionar de forma más eficiente desastres naturales o ayudar a abordar los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad.

El 'big data' puede ser un verdadero catalizador y contribuir a la consecución de gran parte de estos objetivos, que buscan garantizar un desarrollo más equitativo y ambientalmente sostenible, con especial atención a reducir los peligros del cambio climático inducido por el hombre y reducir la pobreza extrema.

Así, pueden ayudar a mejorar de productividad agrícola (Objetivo 2), la gestión del tráfico y movilidad en ciudades (Objetivo 11), la eficiencia de las empresas (Objetivo 9) o el control de transmisión de enfermedades (Objetivo 3). Los datos pueden ayudar también a seguir la evolución de todos y cada uno de los objetivos planteados, permitiendo analizar su cumplimiento y mejorando la toma de decisiones, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel de políticas públicas.

Por su parte, Isabel Bombal, asesora de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del Ministerio de Agricultura, habló de cómo superar las barreras que surgen cuando se plantea el hecho de compartir los datos: "El primer incentivo para hacer posible el intercambio de datos es explicar los beneficios de por qué es importante". Cobran especial relevancia aquellas alianzas que comparten datos de diversa índole (móviles, financieros, imagen satelital, etc.) y que incorporan a las agencias que van a hacer uso de las herramientas generadas. De esta forma se genera un círculo virtuoso en el que proveedores de datos y analítica junto a los demandantes de la misma colaboran en el diseño de la solución.

