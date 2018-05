330 43

Economía/Bolsa.- Analistas advierten de que muchos inversores "se alejarán" de la Bolsa española por el riesgo político

Banca y eléctricas, entre los sectores que pueden verse más penalizados

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La incertidumbre sobre el escenario político que vivirá España en las próximas semanas, provocada por la reacción de los principales grupos parlamentarios a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso 'Gürtel', alejará a muchos inversores de la BOLSA (BIMBOA.MX )española, especialmente de los 'blue chips', de acuerdo con algunos analistas.

Tras conocerse que Ciudadanos podría apoyar una moción de censura con el objetivo de convocar elecciones en el caso de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no acceda a su propuesta de adelantar los comicios, el Ibex 35 ha cambiado su rumbo, experimentando de forma repentina caídas superiores al 2%, frente a las ligeras subidas que vivía en las primeras horas de la sesión.

La formación liderada por Albert Rivera respondía así a la moción de censura registrada por el PSOE esta mañana en el Congreso y anunciada ayer a última hora de la tarde.

Para Felipe López, de Self Bank, el "varapalo" sufrido por el Ibex 35 podría haber sido mayor "si no fuera porque estaba parcialmente descontado que pudiera suceder algo así". "El Gobierno de Rajoy no ha sido en ningún momento un gobierno fuerte. Ha encontrado muchas dificultades para promover reformas o para sacar adelante los presupuestos", apunta.

Así, el analista considera que "es cuestión de tiempo que haya un nuevo gobierno", algo que hará que "muchos inversores" se alejen de la Bolsa española "hasta que vean más clara la situación".

POSIBLE RETRASO EN LA PRIVATIZACION DE BANKIA

"Para la Bolsa, la incertidumbre política se traduce en incertidumbre regulatoria, de manera que podrían ser los sectores más sensibles a la regulación, como es caso de eléctricas y la banca mediana, los más penalizados", señala el experto.

A pesar de que la tensión política ha llevado a la prima de riesgo española a superar los 100 puntos básicos y al bono hasta el 1,46%, López considera que "la economía española ha demostrado en el pasado poder crecer a buen ritmo, independientemente de los problemas políticos", si bien destaca que la incertidumbre podría retrasar el proceso de privatización de Bankia.

"LOS 'BLUECHIPS' NO DAN BUENA ESPINA A CORTO PLAZO"

Por su parte, el analista de IG Sergio Avila cree que la incertidumbre política afectará especialmente a los valores con más peso en el índice, conocidos como 'bluechips' en el argot bursátil, que "no dan buena espina a corto plazo".

"Si observamos los principales 'blue chips' del Ibex, que componen el mayor peso del índice, nos encontramos un panorama que es nada positivo a corto plazo", añade.

En cuanto al propio índice, Avila ve necesario "vigilar" el nivel de los 9.814 puntos, que fue el cierre del pasado 24 de abril, el soporte más cercano a las cotas que alcanza hoy. "Un cierre diario por debajo de esos niveles podría aumentar considerablemente las probabilidades de mayores caídas para el selectivo", advierte.

