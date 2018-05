330 43

Linde ve "saneamientos pendientes" en la banca y cree que hay "margen" para fusiones

25/05/2018 - 12:10

Dice que el sector está lejos de resolver sus problemas y que no hay una respuesta rígida sobre el posible retraso en la privatización de Bankia

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El gobernador del Banco de España, Luis María LINDE (LIN.XE ) ha afirmado este viernes que todavía hay "saneamientos pendientes" en el sector financiero español y que existe "margen" para nuevas fusiones bancarias, en un contexto en el que el sector todavía está "lejos" de haber resuelto todos sus problemas.

Durante su participación en un desayuno informativo organizado por 'El Independiente' y patrocinado por Accenture, Linde ha señalado que el Banco de España considera que en España hay "margen" para una mayor consolidación bancaria y que dentro de "unos años" se tendrá que abordar, porque "va a ser bueno para el sistema bancario y la economía".

A pesar de que cinco bancos en España controlan el 80% del mercado, Linde ha recordado que en otros países ese porcentaje es aún mayor y que "todos los analistas" señalan que existe margen para avanzar en fusiones, al ser además "evidente a la vista de las cifras".

"El problema no es si son tres o cuatro bancos, sino la eficiencia y la competencia", ha indicado Linde, quien ha destacado que en España existe una competencia entre entidades financieras "muy intensa", por lo que ha defendido que el sistema bancario "puede ser acusado de todo, pero no de no competir muy severamente entre ellos". "No veo ningún riesgo de que los bancos no compitan entre ellos, en España hay margen para más consolidaciones", ha reiterado.

En su intervención, Linde ha recordado que el Banco de España empezó a afrontar los temas del sector financiero especialmente desde 2009, aunque el curso "decisivo" fue el año 2012, y que desde entonces se han producido "mejoras en muchos sentidos", ya que hay un sector "más solvente, con ratios de capital que han mejorado y se cumplen los requisitos de los organismos de supervisión".

A esto se suma, ha dicho, una reducción de activos dudosos, una situación de liquidez "aceptable", mejoras de eficiencia, una "inevitable" reducción de personal, ya que el sector bancario sufría una "hipertrofia" en comparación a los países europeos.

ACTIVOS DUDOSOS TODAVÍA EN EL 8%

No obstante, a pesar de esas "mejoras importantes" en el sector financiero, Linde considera que el sector todavía está "lejos" de haber resuelto del todo el problema de los activos dudosos, que alcanzan casi el 8%.

Asimismo, ha explicado que la banca cumple los ratios de solvencia pero no se sitúa aún en los niveles que debería respecto al resto de países europeos, por lo que cree que deberá hacer un "esfuerzo", ya que no será suficiente con la mejora técnica "lenta" de la solvencia derivada de la normativa Basilea III.

En materia de liquidez, en cambio, ha indicado que la banca española va mejor y se sitúa por encima de media europea, mientras que considera que debe trabajar más por mejorar la rentabilidad y reducir costes.

También se ha referido al "tsunami regulatorio" en el sector financiero producido por la "avalancha" de nuevas normas desde el año 2012, sobre la que ha valorado que es "mucho más exigente" en sentido prudencial, puesto que se exige más capital para las entidades sistémicas y se ha hecho "mucho más estricta" la posición prudencial de las entidades.

Sobre la política macroprudencial ha querido resaltar que el Banco de España fue un "adelantado" en la materia con las provisiones anticíclicas establecidas por el organismo en el año 2000, aunque ha reconocido que no fueron "suficientes" porque estaban previstas para una crisis y no para un "tsunami monstruoso" como finalmente se produjo.

Además, ha valorado que haya una "mayor" e "intensa" coordinación regulatoria que antes, dado que hasta la crisis el principal lugar de coordinación era el comité de supervisión bancaria de Basilea y a partir del año 2012 han surgido otros como el consejo de estabilidad financiera.

"Hay una conexión y coordinación de reguladores que no existía hace 5 o 6 años y es muy positivo par todos", ha apostillado.

"HAY QUE SER PRAGMÁTICOS CON BANKIA"

Por otra parte, preguntado sobre si habría que ampliar el plazo para la privatización de Bankia, cuyo plazo expira en diciembre de 2019, Linde ha indicado que esa pregunta no tiene una "respuesta rígida", ya que "hay que estar dentro de la gestión de Bankia, ser su propietario y ver qué posibilidades hay para ver qué es mejor".

En todo caso, ha abogado por ser "pragmático" y ha incidido en que el objetivo es recuperar las ayudas públicas y que la entidad "funcione bien, tenga futuro, gane presencia, actividad y eficiencia".

"Estoy seguro que tendrán todo eso en la cabeza los que tomen la decisión, van a estar muy bien informados y van a tomar la decisión adecuada", ha agregado.

Respecto a si se podría haber evitado la resolución del Banco Popular de haberse actuado con anterioridad, Linde se ha limitado a recordar que la entidad está bajo supervisión del MUS desde año 2014 y sometida a "multitud" de procedimientos judiciales. "No debo entrar a dar ningún detalle, no me corresponde en este momento", ha zanjado.

