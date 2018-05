800 554

Linde pide "desligar" la situación política del nombramiento del gobernador

Madrid, 25 may (EFE).- El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha subrayado hoy la necesidad de "desligar" la situación política del "importante" nombramiento del futuro gobernador, al tiempo que ha confiado en que Gobierno y PSOE actuarán en consecuencia.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por El Independiente, LINDE (LIN.XE )ha insistido en que el Banco de España "no es una institución como las demás" porque el gobernador se sienta en el consejo de gobierno del Banco Central Europea (BCE), que es una de las principales instituciones europeas.

"Estar presente en el BCE es una cosa importantísima" que España "no puede no tener", lo que da relevancia al nombramiento del futuro gobernador, una decisión en la que la situación política no debería tener consecuencias.

Asimismo, Linde ha recordado que el Banco de España "está obligado a dar opinión al Gobierno sobre materias económicas generales", como cuestiones de supervisión, fiscalidad o materia de trabajo.

Esta función está recogida en su ley de autonomía, por lo que "nadie le puede decir que no debe opinar".

Linde ha recordado que su mandato termina el próximo 8 de junio y que de acuerdo a la ley de autonomía "ninguna prolongación es posible, de ningún modo".

