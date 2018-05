800 554

Linde defiende afrontar las pensiones de forma racional y "no con demagogia"

Madrid, 25 may (EFE).- El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha defendido hoy que la sostenibilidad del sistema de pensiones "hay que enfrentarlo, no con palabras, no con demagogia, sino de forma racional".

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por El Independiente, el gobernador ha eludido pronunciarse sobre el acuerdo de subida de pensiones recogido en los presupuestos, pero ha subrayado la necesidad de exigir "que cada vez que alguien defiende una subida de pensiones hay que explicar cómo se financia".

España tiene un "problema demográfico muy grave", ha reiterado, que no se puede resolver a corto plazo, por lo que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende de mantener en equilibrio la "ecuación" de ingresos y gastos.

LINDE (LIN.XE )ha considerado que la eventual puesta en marcha de un impuesto a la banca como han propuesto algunos grupos políticos "no es una solución" para financiar las pensiones, ya que produciría problemas y distorsiones con otros sistemas bancarios.

Otro reto económico citado por Linde es la reducción de los "inaceptables" niveles de desempleo y su efecto en la desigualdad, una cuestión que el Banco de España ha abordado en un estudio que publicará la próxima semana.

El gobernador ha avanzado que una de las conclusiones del estudio es que "si no se resuelve el problema del desempleo en España no se va a resolver el de la desigualdad".

La reforma laboral tuvo efectos positivos, ha defendido, pero persiste la segmentación del mercado y la temporalidad.

En materia salarial, ha insistido en que las eventuales subidas deben analizarse en función de las empresas y los sectores para evitar "volver a las andadas" de garantizar aumentos salariales sin tener en cuenta las circunstancias económica.

Ha defendido que la economía española "tiene solución" pero que "hay que ayudarla", al tiempo que ha destacado los efectos positivos del "boom exportador" que vive el país.

Así, Linde ha destacado la necesidad de frenar el incremento de la deuda en relación al PIB, porque un nivel tan alto como el que tiene España en estos momentos, cercano al 100 %, "tiene muchas consecuencias negativas" a nivel macroeconómico.

