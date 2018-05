La vivienda de alquiler en España arroja una rentabilidad del 5,7%

Menuda ofensiva propagandística, con titulares llamativos y foto, de los ladrilleros (Bancos, fondos buitre, SOCIMIS, inmobiliarias etc) para encontrar comprador. Saben lo que se les viene encima cuando suban los tipos de interés. Las condiciones económicas, la enorme cantidad de viviendas en propiedad que serán heredadas, el envejecimiento de la población, la baja natalidad, sueldos bajos e inestables etc. hacen que las condiciones económicas e los españoles y los precios de la vivienda no casan. Sólo en lugares muy puntuales de Madrid, Barcelona, Málaga, islas y lugares estratégicos, puede ser rentable comprar para alquilar o especular, en el resto de España la cosa no es igual y la inversión extranjera sólo va a lugares turísticos. Ojo los que compren para alquilar, se pueden encontrar con la sorpresa que lo que ganen con el alquiler lo pierdan con la devaluación de la vivienda y los límites al alquiler turístico