El PNV reconoce que "no ha cumplido la palabra dada" sobre el 155 en Cataluña

Egibar cree que no han "medido bien sus fuerzas"

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, y la parlamentaria de su grupo Josune Gorospe, conversan durante el pleno. Imagen de EFE

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha reconocido que el PNV "no ha cumplido la palabra dada" a pesar de que su esfuerzo para "desactivar" el 155 ha sido "máximo" pero cree que no han "medido bien sus fuerzas" y que su capacidad "es limitada". "Los propios catalanes nos decían y nos dicen que sigamos haciendo ese esfuerzo; no ven de ninguna manera que nuestra decisión sea una traición", ha subrayado.

Egibar se ha pronunciado de esta forma en el pleno del Parlamento Vasco donde se ha debatido una iniciativa de EH Bildu con la que la Cámara ha rechazado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) -con el apoyo de Elkarrekin Podemos y el PSE-, un día después de la aprobación en el Congreso de los PGE presentados por el Gobierno de Rajoy, gracias al apoyo del PNV.

El texto aprobado, con el voto negativo de PNV y PP, considera que las Cuentas del Gobierno Central suponen una "agresión" al Estado de Bienestar y un "grave perjuicio" para la ciudadanía tanto de Euskadi como del conjunto del Estado.

El portavoz del PNV ha denunciado que la intención de EH Bildu con esta iniciativa ha sido conseguir el apoyo de PSE, ya que el texto "no menciona ni Cataluña ni el 155", y "dar una paliza" al PNV llevando a la Cámara vasca un debate "en términos españoles" con el objetivo de "atizar" a los 'jeltzales'.

Autocrítica

No obstante, ha hecho "autocrítica" afirmando que el PNV, a pesar de haberse "forzado" a no aprobar los presupuestos hasta que no se "desactivara" el 155, "no ha cumplido la palabra dada", ya que cree que en la negociación "no medimos bien nuestras fuerzas" porque la capacidad del PNV "es limitada".

"No calculamos adecuadamente, cuando nadie nos obligó a hacerlo. Los propios catalanes nos decían y nos dicen, que sigamos haciendo ese esfuerzo; no ven de ninguna manera que nuestra decisión sea una traición. Reconocemos que hemos hecho todo nuestro esfuerzo y no lo hemos conseguido", ha insistido antes de avanzar que presentarán el acuerdo "punto por punto" para que "decidamos, empezando por las pensiones, si lo que se ha alcanzado sirve o no".

Ataques de la oposición

Durante el debate, la parlamentaria de EH Bildu Miren Larrion ha dicho al PNV que debe "cumplir la palabra dada" y ha acusado a los 'jeltzales' de aprobar unos presupuestos "malos para España y para este país" porque "ponen a las personas en segundo lugar y fomentan el desequilibrio social". "Dijeron que votar era la mejor forma de que el 155 tenga fecha de caducidad pero hoy nos hemos levantado con un nuevo ataque contra Cataluña", ha criticado.

Por ello, se ha preguntado "qué credibilidad tiene el PNV" cuando votaron los presupuestos con el 155 en vigor apoyando políticas "que luego denuncian desde las instituciones vascas". "Está bien llevar el lazo amarillo pero es mejor no tener que llevarlo", ha dicho al PNV.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha criticado que el PNV apoyara unos PGE "antisociales que perjudican a la mayoría social en Euskadi y conjunto del Estado" y tras recordar que su formación rechaza la aplicación del 155, ha preguntado al PNV si considera que la suspensión del 155 "hacía que los presupuestos del PP fueran mejores y pudieran ser apoyados".

"El PNV no ha tenido ni la dignidad de rechazarlos aunque solo fuera para cumplir su palabra", ha criticado para afirmar que los 'jeltzales' apoyan los presupuestos del PP porque "comparten modelo económico y social".

PUBLICIDAD