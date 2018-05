330 43

Economía.- Garamendi (CEOE) apoya subir salarios en España e insta a los que piden repartir riqueza que den ejemplo

ZARAGOZA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de CEPYME y vicepresidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha apoyado este jueves el aumento de los salarios en España, aunque no es un asunto "homogéneo", y ha subrayado que "hay que hablar de la gente que no está en la rueda".

Ha asistido a la clausura de la Asamblea General Ordinaria de CEOE, en Zaragoza, donde ha aludido a "los que están en la rueda y deberían repartir esa riqueza que dicen que los demás deben repartir", indicando que se está produciendo "un cambio de era".

Los empresarios están "preparados para ver el futuro" mientras "los conservadores no quieren cambiar el espacio que tenían", añadiendo que "tenemos que hablar de muchas más cosas para que esa riqueza se reparta", ha dicho.

El representante de CEPYME ha aludido a las movilizaciones realizadas esta semana por UGT y CC.OO. en toda España para pedir el incremento de los salarios, "manifestaciones escasas de personal" que "son parte de un rito que no tiene mucho sentido y menos cuando el lunes estábamos sentados en las mesas de negociación y habían convocado el jueves pasado".

El Acuerdo de la Negociación Colectiva "es una recomendación" porque "el trabajo no es homogéneo", apuntando que en España hay 5.000 convenios, y ha indicado que quienes los han firmado dicen que no han perdido poder adquisitivo: "Lo podemos decir de un montón de sectores, los más importantes". "Cuando nos sentamos veo gente razonable", ha precisado, reconociendo que "cada uno tiene su juego".

PRESIDENCIA DE LA CEOE

A preguntas de los medios de comunicación, Garamendi ha expresado que "no toca" hablar de la elección, el año próximo, del nuevo presidente de CEOE, y que valorará presentarse "en la medida en que me lo puedan pedir" las organizaciones empresariales. "Yo estaré donde me toque", ha recalcado.

Al respecto, el presidente de CEOE Aragón, Fernando Callizo, ha dicho que CEOE tiene "un gran presidente" en la figura de Juan Rosell y que en los próximos años también tendrá "un gran presidente en la figura de Garamendi".

