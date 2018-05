330 43

Economía.- La alianza Upa-Coag tilda de "disparate" que se desaconseje indicar el país de origen de la leche

VALLADOLID, 24 (EUROPA PRESS)

La lianza UPA-COAG considera "un disparate" el informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) sobre el real decreto de etiquetado para el sector lácteo en el que se desaconseja indicar el país de origen.

"Se trata de un posicionamiento que contraviene el sentido común, en cuanto que atenta al derecho que tienen los ciudadanos de estar informados sobre lo que consumen, y al derecho que llevan reclamando los ganaderos desde hace tiempo sobre la necesidad de que la etiqueta o envase que se comercializa recoja por obligación la trazabilidad de lo que producen", han señalado desde la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En este punto, la Alianza UPA-COAG ha exigido al Ministerio de Agricultura que en España se siga el ejemplo de países como Francia o el Reino Unido, donde están implantados sistemas que permiten a los consumidores de esos países "estar perfectamente informados" y por lo tanto con plena capacidad de elección.

"Desde nuestra organización nos tememos que este informe del CNMC sea una artimaña para proteger los intereses de las industrias multinacionales, y nos preguntamos qué oscura razón tiene el Ministerio de Agricultura para mantener paralizado el Real Decreto que debe contener la norma sobre el etiquetado, y que había prometido publicar a principios de año la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina", continúan.

Desde la Alianza recuerdan que el sector lácteo de Castilla y León es uno de los "más castigados" en los últimos años, con una crisis de precios que obligó a cerrar un gran número de explotaciones y dejar al borde de la ruina a otras muchas ganaderías.

En este contexto, la organización reclama "máxima transparencia" en un mercado cada vez "más exigente" a todos los niveles, y consideran que el derecho a la información "más completa" debe primar por encima de "cualquier cosa".

Sobre el consenso social en torno al etiquetado de la leche no hay duda alguna, y solo hay que ver las estanterías de los supermercados, donde más del 65 por ciento de la leche ya indica su origen, continúan. Pero los ganaderos exigen que esto "no sea voluntario como hasta ahora", y si no se hace de forma oficial nadie controla que se produzca una "estafa en esta información".

En este sentido, consideran un "despropósito absoluto" que el Ministerio de Agricultura y la CNMC sigan sin escuchar las continuas demandas de consumidores y productores, y esta "inacción" delata un "interés real" por defender a "grandes industrias multinacionales y foráneas por encima del sector lácteo nacional", cuyo método de producción "es ejemplar" en cuanto a calidad.

"La Alianza UPA-COAG exige al Gobierno español que recapacite, y que de una vez por todas ponga en marcha políticas de apoyo dirigidas a las explotaciones familiares, que son las que asientan población en el medio rural, en un contexto como el actual en el que parece que solo existe un interés real por impulsar la puesta en marcha de macroexplotaciones", concluye el comunicado.

