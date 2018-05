Nadal señala como prioridades la digitalización y la lucha contra el cambio climático en el Consejo Ejecutivo de la OMT

Es la primera vez en 15 años que un ministro de nuestro país está presente

El español Manuel Butler, nombrado director ejecutivo de la organización

El presidente de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y ministro de Turismo de Argentina, Gustavo Santos, ha celebrado la presencia del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital español, Álvaro Nadal, en el Consejo Ejecutivo de la organización, destacando que "durante los últimos 15 años es la primera vez que un ministro español está con nosotros en el Consejo Ejecutivo". Nadal ha aprovechado su presencia en el evento para señalar la digitalización y la lucha contra el cambio climático como los grandes retos a los que se enfrenta el sector.

Según Santos, la 108 reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT, que se celebra en San Sebastián, es el pistoletazo de salida "de una nueva etapa" con el fin de conformar "un fuerte equipo para trabajar por el bienestar del mundo a partir de estabilidad generadora de paz, integración y de libertad para todos nuestros pueblos".

Santos se ha manifestado en estos términos durante la apertura del encuentro, en el Palacio de Congresos Kursaal de la capital guipuzcoana, en la que también han intervenido el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Por su parte Nadal se ha mostrado convencido de que los "impulsos" que va a dar la OMT su recién elegido secretario general, Zurab Pololikashvili, que participa por primera vez en el Consejo Ejecutivo de la Organización, "ya se están viendo" y en esta reunión se va a "apreciar la gran capacidad para liderarnos a todos y llevarnos a una potenciación de la Organización".

Nuevo organigrama

Pololikashvili ha promovido una estructura más ligera en el organigrama de la OMT, cuya nueva estructura se aprobará en el Comité Ejecutivo que se celebra en San Sebastián desde hoy y hasta el próximo sábado.

En el orden del día, la ratificación del nombramiento del colombiano Jaime Alberto Cabal como 'número dos' de la OMT, en calidad de secretario general adjunto del organismo, así como nombrar a dos directores ejecutivos.

Se trata de Zhu Shanzhong (China), actual director ejecutivo en Madrid, a quien se le dará continuidad por un periodo de tres años, y de Manuel Butler (España), actualmente director de Turespaña, que se incorporará en junio a la OMT un periodo de dos años. Ambos reportarán al secretario general. Todavía no se ha perfilado quién sustituirá a Butler al frente del organismo encargado de la promoción turística de España.

La incorporación de Butler como uno de los dos directores ejecutivos a la OMT, único organismo de las Naciones Unidas que tiene su sede en España, busca fortalecer la presencia de nuestro país en esta institución, a cuyo frente desde enero está Zurab Pololikashvili como secretario general para el periodo 2018-2019.

Pololikashvili ha esperado que este encuentro sea uno "de los mejores", ya que se celebra en "el mejor sitio del mundo" y ha agradecido la "hospitalidad y apoyo" de España en la organización de éste evento, "el más importante para el sector turístico del mundo".

Además, ha agradecido a Nadal su presencia, destacando que el Consejo Ejecutivo que se ha celebrado, por primera vez, "mitad y mitad en español", por celebrarse en España.

Sin margen de error

El ministro ha destacado que la actividad económica del turismo es "de las más complejas y difíciles", porque trata "de las personas", y por tanto, "no hay margen de error". "Cualquier elemento que no funcione en el turismo está afectando al bienestar de las personas y, por tanto, es "muy importante" que en todo lo que implica el sector turístico, transportes y comunicaciones, servicios, etc, "se hagan las cosas adecuadamente bien".

Tras recordar que España es sede de la OMT ha puesto en valor que es "el segundo país del mundo en número de visitantes y gasto turístico a nivel internacional", desde un modelo turístico que el Gobierno central quiere que sea "de sostenibilidad".

En este contexto, ha citado como "retos de futuro", la "digitalización, que permitirá conocer mucho más y mejor a los turistas", así como el "cambio climático", de manera que desde el turismo se "ayude a cuidar el planeta" abordando los grandes desafíos ambientales que existen, y ha citado cuestiones como el transporte verde o la eficiencia energética. "Tenemos por delante grandes cambios tecnológicos y medioambientales en la humanidad y el sector turístico no es ajeno", ha señalado.

También ha apostado por que España cuente "con nuevos intercambios y productos con países con los que hasta ahora tenía pocos intercambios" y por potenciar los productos turísticos "menos conocidos" del país. "Se tiene mucho que ofrecer en la España verde, con un bagaje cultural enorme, gastronómico y otro tipo de cuestiones", ha apuntado.

El turismo representa un 6% de la Economía vasca

Urkullu ha destacado que Euskadi cuenta con una "red amplia" en el mundo, con seis delegaciones, 190 'euskal-etxeak', 1.680 empresas en el exterior, de las cuales 480 son productivas, cátedras en universidades de Europa, America y Asia y un modelo de turismo y comercio "propio".

Además, ha destacado que el objetivo de su Gobierno es impulsar el sector turístico que, "ha tenido un incremento exponencial las dos últimas décadas" y que representa el 6% de la economía vasca, creciendo, además, "año a año".

El lehendakari ha desgranado las tres claves del "turismo sostenible" en el que trabaja el Ejecutivo vasco desde una "estrategia compartida" y que son "complicidad con la comunidad local para una acogida de alto valor; atención al medio natural y cultural para fortalecer un posicionamiento excepcional; y servicio de calidad para garantizar la fidelidad".

A ello ha añadido que en "la visión" del departamento vasco de Turismo en el horizonte 2030 destaca la palabra "responsabilidad", al tiempo que ha asegurado que la actividad turística es una en las que "más importancia" concede su Gobierno a la inversión y visión a largo plazo. "Nuestro País debe saber gestionar su capacidad turística para crecer una atención de calidad hoy y, también, mañana", ha afirmado.

Urkullu ha incidido en que su Gobierno trabaja "en clave de cooperación" en el ámbito del turismo, contando con "el compromiso de un sector profesional que apuesta por la calidad y es consciente de la importancia del binomio competitividad/sostenibilidad".

Por otro lado, ha puesto en valor que Euskadi vive "un momento relevante", ya que "tras sufrir décadas el terrorismo y su estigma" se ha "abierto un nuevo tiempo de apertura, convivencia y acogida". Además, ha apuntado que en Euskadi se está "potenciando el concepto 'nation branding' como tarjeta de presentación en el exterior".

"Nuestra marca es Euskadi Basque Country, una imagen atractiva y eficaz, basada en nuestra singularidad, cultura y personalidad únicas, nuestro valor diferencial", ha apuntado. Finalmente, ha trasladado su deseo de que los participantes en esta reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT conozcan "la Euskadi real, un País abierto y acogedor, con personalidad propia" y se ha mostrado convencido de que su presencia va a ayudar al País Vasco a "seguir creciendo en el escenario global".

PUBLICIDAD