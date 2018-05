Un español necesita trabajar 20 meses para ganar lo que un alemán en un año

Lo importante no es lo que se gana, sino lo que cuesta vivir con similar calidad de vida.



Como demostración, los españoles que van a Alemania de turismo son infinitamente menos numerosos que los alemanes que vienen a España. Por algo será-.



No hay mas que psarse por algunos hoteles de esos de buffet libre, lleno de alemanes y otros euro p2, y ver como se ponen. Pareciera que en sus países pasan hambre. Lo he visto y comprobado en multitud de ocasiones.